    10:41, 27 Март 2026 | GMT +5

    Заседание ЕМПС в расширенном формате началось в Шымкенте

    Под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте началось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Перед началом заседания ЕМПС состоялась церемония фотографирования глав делегаций.

    В заседании под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова принимают участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, а также Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

    От государств-наблюдателей – Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-министра – министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага, а также Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар. 

    Ранее в Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

    В ходе заседания участники обменялись мнениями касательно дальнейшего развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Следует отметить, что заседание проведено накануне международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который посвящен теме «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия», что также способствует углублению многостороннего диалога.

    Теги:
    Правительство РК Сотрудничество Шымкент ЕАЭС Международные отношения Олжас Бектенов
    Диана Калманбаева
