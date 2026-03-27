Заседание ЕМПС в расширенном формате началось в Шымкенте

Перед началом заседания ЕМПС состоялась церемония фотографирования глав делегаций.

В заседании под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова принимают участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, а также Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

От государств-наблюдателей – Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-министра – министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага, а также Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар.

Ранее в Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

В ходе заседания участники обменялись мнениями касательно дальнейшего развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Следует отметить, что заседание проведено накануне международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который посвящен теме «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия», что также способствует углублению многостороннего диалога.