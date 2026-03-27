Казахстан инициировал цифровизацию ветеринарного и фитосанитарного контроля в ЕАЭС

В связи с этим ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.

Также Олжас Бектенов подчеркнул, что одним из ключевых факторов устойчивого развития экономик государств-членов ЕАЭС остаются промышленность и агропромышленный комплекс.

Механизмы поддержки кооперационных проектов должны быть ориентированы на инновационные инициативы и создание производств с высокой добавленной стоимостью. В этой связи важно стимулировать использование цифровых решений и искусственного интеллекта через демонстрационные центры, стартапы и отраслевые центры компетенций.

— Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом работы ЕАЭС. Необходимо последовательно устранять существующие ограничения, которые снижают доверие и интеграционный эффект, а также не допускать появления новых. Комиссия должна играть активную роль в мониторинге соблюдения обязательств и оперативно реагировать на возникающие проблемы в целях защиты интересов бизнеса и граждан государств-членов. В целом хочу подчеркнуть важность формирования конкурентной среды в торговле, как связующего звена любого интеграционного объединения, — отметил Олжас Бектенов.

Внешнеторговая политика в рамках ЕАЭС позволяет создать дополнительные возможности для экспорта товаров государств-членов. Перспективными направлениями названы страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также взаимодействие с авторитетными региональными объединениями.

— Такое сотрудничество формирует благоприятные условия для выхода товаров и услуг ЕАЭС на внешние рынки, способствует укреплению экономики и развитию международных производственных цепочек, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес стран-участниц направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана с учетом современных экономических реалий.

В ходе выступления Бектенов предложил создать ИИ-платформу по координации грузопотоков на территории ЕАЭС.