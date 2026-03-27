Обозначены приоритеты Казахстана в период председательства в ЕАЭС 

Несмотря на специфически сложную нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, Объединение неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании единого рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наряду с этим ЕАЭС способствует технологическому обновлению национальных экономик, развитию промышленной кооперации и укреплению позиций государств-членов на мировом рынке.

— С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес стран-участниц направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана с учетом современных экономических реалий. Прежде всего наше внимание будет сосредоточено на применении искусственного интеллекта в сферах деятельности ЕАЭС. Для государств-членов важно адаптироваться к современным технологиям, используя искусственный интеллект в таможенном администрировании, логистике, промышленности, агропромышленном комплексе и в других сферах. Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу — стать полноценной цифровой страной. На сегодня сформирована современная экосистема, ключевым элементом которой является Astana Hub — крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, объединяющий образование, научные исследования и поддержку инновационных проектов. Казахстан готов к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере цифрового регулирования и трансформации экономики, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.