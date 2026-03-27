    10:58, 27 Март 2026 | GMT +5

    Бектенов предложил создать ИИ-платформу по координации грузопотоков на территории ЕАЭС

    Под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте началось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
    Фото: Правительство РК

    Олжас Бектенов на заседании отметил, что географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики, но для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками.

    — Географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики. Однако для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками. Предлагается создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Заседание ЕМПС в расширенном формате началось в Шымкенте. Обозначены приоритеты Казахстана в период председательства в ЕАЭС. Несмотря на специфически сложную нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, ЕАЭС неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран-участниц. В первую очередь речь идет о создании единого рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

     

    Теги:
    Правительство РК Грузоперевозки Торговля ЕАЭС ИИ Олжас Бектенов
    Зарина Жакупова
