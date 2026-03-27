Бектенов предложил создать ИИ-платформу по координации грузопотоков на территории ЕАЭС

— Географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики. Однако для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками. Предлагается создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Заседание ЕМПС в расширенном формате началось в Шымкенте. Обозначены приоритеты Казахстана в период председательства в ЕАЭС. Несмотря на специфически сложную нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, ЕАЭС неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран-участниц. В первую очередь речь идет о создании единого рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.