В Атырау выявили четыре участка, вызывающие пыльные бури

По словам заместителя руководителя департамента экологии Ерлана Есенова, из-за снижения уровня моря обнажились ранее затопленные территории.

— На этих территориях скопились соль и мелкий песок. Под воздействием ветра они поднимаются в воздух и разносятся по городу. Это негативно влияет на экологическую обстановку, — отметил он.

Отобраны пробы почвы в прибрежной зоне и на территории города, начаты комплексные лабораторные исследования. Их результаты помогут установить точные причины природного явления.

Фото: акимат Атырауской области

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, на формирование пыльной бури могут влиять четыре участка, выявленные в прибрежной зоне. На этих территориях отсутствует растительность, в том числе камыш. В акимате рассматривают возможность применения технологий увлажнения для снижения подъема пыли и соли в воздух.

— По предварительным данным, при юго-восточном ветре в городе наблюдается пыль. В ходе анализа с этого направления выявлены солончаковые участки. Здесь песок легкий. При сильном ветре именно эти территории становятся источником пыли. Тут отсутствует растительность, которая могла бы ее удерживать. По мере обмеления моря подобных участков становится больше. Наша задача — определить их и принять меры по снижению пылеобразования, — пояснил Жасулан Бисембиев.

Фото: акимат Атырауской области

По словам представителей властей, если состав почвы на этих участках совпадет с составом городской пыли, будет разработан план действий. Вблизи высохших территорий проходят каналы, что позволит обеспечить полив в случае высадки растений.

Отметим, в связи с этой ситуацией создана рабочая группа в состав которой вошли представители акимата области, департамента экологии, департамента по чрезвычайным ситуациям и специалисты в сфере охраны окружающей среды, проведен аэро-мониторинг обмелевших участков Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Атырауской области работы по высадке саксаула и джингила в целях предотвращения песчаных заносов проводиться не будут.