    22:20, 27 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцам разрешили поездки в Египет — МИД исключил страну из списка нерекомендуемых

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан исключило Арабскую Республику Египет из списка стран, не рекомендуемых для посещения, передает агентство Кazinform.

    Флаг Египет Казахстан туы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в ведомстве, решение принято с учетом текущей обстановки и условий функционирования гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны.

    При этом в ведомстве отметили, что на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на Ближнем Востоке продолжают действовать рекомендации воздержаться от поездок в ряд стран региона. В их числе — Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирия.

    Казахстанцам, находящимся в этих странах, рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности, избегать потенциально опасных районов и строго следовать указаниям местных властей.

    Также МИД призывает при возникновении ракетной угрозы незамедлительно направляться в укрытия и поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Казахстана, туроператорами и авиаперевозчиками.

    Ранее сообщалось об увеличении визового сбора для иностранцев в Египте с 1 марта.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
