Казахстанцам разрешили поездки в Египет — МИД исключил страну из списка нерекомендуемых

Как сообщили в ведомстве, решение принято с учетом текущей обстановки и условий функционирования гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны.

При этом в ведомстве отметили, что на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на Ближнем Востоке продолжают действовать рекомендации воздержаться от поездок в ряд стран региона. В их числе — Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирия.

Казахстанцам, находящимся в этих странах, рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности, избегать потенциально опасных районов и строго следовать указаниям местных властей.

Также МИД призывает при возникновении ракетной угрозы незамедлительно направляться в укрытия и поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Казахстана, туроператорами и авиаперевозчиками.

