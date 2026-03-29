Более 500 объектов присоединились к акции «Час Земли» в Казахстане

Ровно в 20:30 по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час погасла подсветка зданий.

Фото: Минэкологии

Напомним, «Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы. В ходе акции фонд призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Казахстан к этому событию присоединяется в 17-й раз, и в этом году по всей стране принимаютучастие в акции более 500 объектов, которые символически отключили подстветку зданий, такие как резиденция Акорда, монумент Байтерек, Дворец Независимости, мечеть Әзірет Султан, спортивные объекты, здания учреждений образования, головные офисы промышленных предприятий.

«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7000 городов из 180 стран. В 2026 году международная акция «Час Земли» состоялась в 19-й раз. Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.