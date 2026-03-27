Касым-Жомарт Токаев подписал закон о создании механизма гражданской защиты ОТГ
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств».
Закон направлен на формирование правовой основы для создания совместной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, повышение эффективности оказания экстренной помощи, а также укрепление координации между компетентными органами государств — членов Организации тюркских государств.