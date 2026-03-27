    19:23, 26 Март 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев подписал закон о создании механизма гражданской защиты ОТГ

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств». 

    Закон направлен на формирование правовой основы для создания совместной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, повышение эффективности оказания экстренной помощи, а также укрепление координации между компетентными органами государств — членов Организации тюркских государств.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана ОТГ
    Гульжан Тасмаганбетова
