Цифровые права в Казахстане закреплены на конституционном уровне — Бектенов
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил в Шымкенте на Международном цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 на тему «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Участие в форуме принимают более трех тысяч делегатов, включая глав правительств стран ЕАЭС, представителей IT-индустрии, международных компаний, инвесторов и экспертов. Премьер-министр Казахстана, открывая пленарное заседание форума, обозначил ключевые направления развития искусственного интеллекта: институциональная основа, цифровая инфраструктура, человеческий капитал.
— В Казахстане цифровизация и искусственный интеллект становятся основой новой экономической модели. Именно поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, подчеркивая особую значимость этой сферы для нашей страны. В этом году в Казахстане проходят масштабные политические реформы и преобразования. Гражданами нашей страны принята новая Конституция, и в ней впервые на конституционном уровне закреплены цифровые права. Это не только дает серьезный импульс дальнейшему развитию отрасли, но и отражает стратегические приоритеты государства. Закрепление цифровых прав на самом высоком уровне подчеркивает, что цифровая трансформация для нас — это не только про технологии, но и про четкие правовые гарантии, защиту данных и принципы доверия. Тем самым Казахстан формирует предсказуемую и устойчивую правовую среду для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, — подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее главы правительств стран-участниц и государств-наблюдателей ЕАЭС посетили выставку цифровых проектов форума Digital Qazaqstan 2026, приуроченную к заседанию Евразийского межправительственного совета.