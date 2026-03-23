    15:50, 23 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцев призвали присоединиться к очистке родников «Мөлдір бұлақ»

    Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с акиматом Жамбылской области инициировало создание первого волонтерского движения в водной отрасли — «Болашақтың қайнары». В него вошли студенты университета водного хозяйства и ирригации в Таразе, передает агентство Kazinform.

    Фото: Минводы и ирригации РК

    Волонтеры движения, задействованные в акции «Мөлдір бұлақ», призвали казахстанцев включиться в кампанию по очистке родников, организованную в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

    Фото: Минводы и ирригации РК

    — Мы — волонтерская группа «Болашақтың қайнары» приняли участие в организованной Министерством водных ресурсов и ирригации акции «Мөлдір бұлақ». Вода — основа жизни, а чистота родников — наша общая ответственность. Сегодня мы постарались внести вклад в защиту окружающей среды и подать пример всем соотечественникам. Теперь мы передаем эстафету по продолжению этой благой инициативы волонтерам по всей стране. Работая вместе, мы можем добиться больших перемен! — отметили студенты третьего курса Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации Диас Абилхан и Айдана Мукажанова.

    Фото: Минводы и ирригации РК

    Движение «Болашақтың қайнары» не ограничится участием в экологических акциях. Активная молодежь намерена вносить вклад в системную работу по пропаганде водосбережения и формированию в обществе экологической культуры.

    — Экоакция «Мөлдір бұлақ» прошла в городе Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу. В ней приняли участие около 3,8 тыс. человек. В рамках акции были проведены работы по раскрытию и восстановлению естественного выхода родников на поверхность, а также очистке и благоустройству близлежащих территорий, включая уборку мусора и посадку саженцев, — сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

    Отмечается, что подобные волонтерские группы планируется создать и в других регионах страны.

    Ранее сообщалось, что 87 тысяч казахстанцев собрали почти три тонны мусора в рамках акции «Тазару күні».

    Теги:
    Таза Қазақстан Минводы и ирригации РК Вода Жамбылская область Экология Реки Волонтеры
    Гульжан Тасмаганбетова
