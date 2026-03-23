87 тысяч казахстанцев собрали почти три тонны мусора в рамках акции «Тазару күні»

23 марта в Казахстане отмечается «Тазару күні». В этот день по всей стране прошла масштабная экологическая акция в рамках иницативы Главы государства «Таза Қазақстан».

«Тазару күні» объединил несколько акций: «Жаңару күні», «Таза ел біздің қолымызда», «Таза Қазақстан — жаңарған болашақ», «Табиғатқа тағзым», «Мөлдір бұлақ», «Таза Жайық», а также экологические челленджи «Өзіңнен баста» и «Ақ ниет толқыны».

В Минэкологии РК подсчитали: в акциях по всей стране приняли участие 87 тыс. человек, итого собрано 2,7 тонн мусора.

Фото: Минэкологии РК

— Сегодня прошли экоакции по всей стране, участие в них казахстанцев показывает, что забота о природе — это общая задача государства, бизнеса и всех граждан. Речь идет не только об отдельных уборках или экологических мероприятиях, а о том, чтобы чистота, бережное отношение к ресурсам и ответственность за окружающую среду стали нормой жизни. Эти принципы нашли свое отражение и закреплены на уровне Конституции, а значит, они имеют особое значение для страны. Теперь чистая, безопасная и благоустроенная среда — это не просто желание, а важный ориентир для всех, — отметили в Минэкологии РК.

В ведомстве подчеркнули, что акция «Таза Қазақстан», инициированная Главой государства, уже вышла за рамки разовых мероприятий и превратилась в масштабное движение, направленное на формирование экологической культуры и личной ответственности граждан за состояние окружающей среды.

23 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по случаю Тазару күні, и призвал граждан объединиться ради чистоты окружающей среды и устойчивого будущего страны.

Напомним, в рамках декады «Наурызнама» 23 марта отмечается Тазару күні — День очищения. Этот день считается важной праздничной вехой, символизирующей обновление человека вместе с природой, освобождение от тяжести прошлого и вступление в новый этап.