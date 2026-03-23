Тренды:
    15:32, 23 Март 2026 | GMT +5

    87 тысяч казахстанцев собрали почти три тонны мусора в рамках акции «Тазару күні»

    Экологические мероприятия по очистке территорий прошли во всех регионах Казахстана. Всего собрано 2,7 тонн мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэкологии РК.

    87 тысяч казахстанцев собрали почти три тонны мусора в рамках акции «Тазару күні»
    23 марта в Казахстане отмечается «Тазару күні». В этот день по всей стране прошла масштабная экологическая акция в рамках иницативы Главы государства «Таза Қазақстан».

    «Тазару күні» объединил несколько акций: «Жаңару күні», «Таза ел біздің қолымызда», «Таза Қазақстан — жаңарған болашақ», «Табиғатқа тағзым», «Мөлдір бұлақ», «Таза Жайық», а также экологические челленджи «Өзіңнен баста» и «Ақ ниет толқыны».

    В Минэкологии РК подсчитали: в акциях по всей стране приняли участие 87 тыс. человек, итого собрано 2,7 тонн мусора.

    Три тонны мусора собрано в акции «Тазару күні»
    — Сегодня прошли экоакции по всей стране, участие в них казахстанцев показывает, что забота о природе — это общая задача государства, бизнеса и всех граждан. Речь идет не только об отдельных уборках или экологических мероприятиях, а о том, чтобы чистота, бережное отношение к ресурсам и ответственность за окружающую среду стали нормой жизни. Эти принципы нашли свое отражение и закреплены на уровне Конституции, а значит, они имеют особое значение для страны. Теперь чистая, безопасная и благоустроенная среда — это не просто желание, а важный ориентир для всех, — отметили в Минэкологии РК.

    Казахстанцы убирают мусор
    В ведомстве подчеркнули, что акция «Таза Қазақстан», инициированная Главой государства, уже вышла за рамки разовых мероприятий и превратилась в масштабное движение, направленное на формирование экологической культуры и личной ответственности граждан за состояние окружающей среды.

    23 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по случаю Тазару күні, и призвал граждан объединиться ради чистоты окружающей среды и устойчивого будущего страны.

    Напомним, в рамках декады «Наурызнама» 23 марта отмечается Тазару күні — День очищения. Этот день считается важной праздничной вехой, символизирующей обновление человека вместе с природой, освобождение от тяжести прошлого и вступление в новый этап.

    Зарина Жакупова
