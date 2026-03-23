Тазару күні: значение обновления и чистоты в праздновании Наурыза

То, что именно в период, когда пробуждается все живое и земля наполняется дыханием жизни, проводится обряд очищения, не является случайным. Этот день считается важной праздничной вехой, символизирующей обновление человека вместе с природой, освобождение от тяжести прошлого и вступление в новый этап.

Глубинный смысл Дня очищения

Весна — это пора обновления и возрождения. С уходом зимней стужи и появлением первой зелени сама природа очищается и начинает дышать по-новому. На деревьях распускаются почки, возвращаются птицы, и окружающий мир наполняется жизнью. Проведение Дня очищения именно в этот период отражает гармонию между человеком и природой.

Казахский народ с древних времен жил в тесной связи с природой и относился к ней с уважением. Поэтому весенняя уборка рассматривалась не только как бытовая необходимость, но и как проявление заботы о природе и ответственности перед ней.

Известная писательница Зейнеп Ахметова в книге «Бабалар аманаты» отмечает, что с приближением Наурыза в каждом доме очищали двор от мусора, выбивали пыль из текеметов и сырмаков, с особым вниманием готовились к празднику. Детей купали, подстригали им ногти, приводили в порядок волосы, наряжали в новую одежду.

Считалось, что, если встретить Наурыз с чистыми и светлыми помыслами, то весь год будет благополучным. Пожилые женщины, обладающие жизненным опытом, окуривали жилище дымом адраспана или арчи, приговаривая:

Уа напасть, напасть,

Уйди с талой водой!

Уйди с поднявшимся паром!

Уйди с закатом алого солнца!

Уйди с наступающей темной ночью!

Не приближайся к людям и скоту,

Уйди вместе с погибшим в горах зверем!

С этими словами они окуривали дом внутри и снаружи, а также скотный двор.

Кроме того, изношенные предметы — треснувшую посуду, сломанные ложки и другие пришедшие в негодность вещи сжигали в огне. Таким образом считалось, что все вредное, болезни и накопившиеся за зиму неблагоприятные явления, укрывшиеся в местах, куда практически не попадал солнечный свет, уходят вместе с дымом адраспана и арчи, а окружающее пространство очищается. Лечебные свойства этих растений подтверждены и медициной. Великий ученый Востока Абу Али ибн Сина писал о том, что адраспан обладает целебными свойствами и помогает при многих заболеваниях.

Экологическое сознание

В современную эпоху развитие общества измеряется не только экономическими показателями, но и качеством жизни людей, их отношением к окружающей среде и друг к другу. С этой точки зрения формирование в Казахстане общественной культуры, основанной на защите окружающей среды и нравственной чистоте, является одной из наиболее важных задач.

Сегодня эта традиция наполняется новым содержанием. В городах и селах организуются субботники, очищаются улицы и парки. Возрастает активность общества и в экологических акциях, инициативах по посадке деревьев. Особенно заметен рост интереса к охране природы среди молодежи. Философия предков «Увидел родник — открой его исток» органично сочетается с новой экологической культурой.

В книге «Бабалар аманаты» Зейнеп Ахметова пишет:

— Каждый Наурыз наши деды собирали деревенских мальчиков и отправляли их расчищать истоки родников. Тогда наши бабушки и дедушки говорили: «Расчистить исток родника — дело, равное по награде посещению Мекки. Где есть вода — там есть жизнь. Если есть вода, трава и цветы пышно растут, урожай бывает обильным. Человек и животные будут сыты, а если они сыты, они не причиняют друг другу вреда и живут мирно. Расчищая истоки родников, вы открываете и истоки самой жизни», — говорили они. Это является прекрасным примером бережного отношения к природе и народной мудрости, — пишет автор.

В стране разрабатывается единый стандарт экологического просвещения на всех уровнях — от школ до вузов. В регионах наряду с программой «Жасыл ел» и проектом «Зеленые клубы» развиваются как школьные, так и внешкольные форматы.

В высших учебных заведениях создаются экологические клубы, студенческие экоотряды, проводится День велосипеда. В рамках проекта по раздельному сбору отходов в 26 университетах установлены боксы и биг-бэги, на переработку собрано более 36 тонн пластика.

В рамках проекта «Таза Қазақстан» во всех регионах проводятся «Эстафета чистоты», экофестиваль «ТазаLIKE». В южных регионах страны начинается весенняя кампания по посадке деревьев. Однако вопрос чистоты не должен ограничиваться однодневной кампанией. Общественная культура должна проявляться в повседневных действиях: сортировка отходов, недопущение вреда природе, поддержание чистоты в общественных местах — это ответственность каждого гражданина.

«Таза Қазақстан» в год цифровизации

В последние годы в Казахстане вопросам охраны окружающей среды уделяется особое внимание. Ярким подтверждением этого стала общенациональная экологическая кампания «Таза Қазақстан», стартовавшая весной 2024 года. Данная инициатива созвучна Дню очищения и направлена на формирование культуры чистоты на всей территории страны, бережного отношения к природе и повышение экологической ответственности общества.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан» на всех этапах проведено 1 294 мероприятия, собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено 1 млн гектаров территории, высажено 2,9 млн деревьев. В этих мероприятиях приняли участие 6,9 млн человек.

Кроме того, в рамках объявленного Президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта особое значение придается применению цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды. Разработан проект «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов». Эта онлайн-платформа аккумулирует показатели других систем, включая мониторинг эмиссий, производственный экологический контроль, реестр выбросов и переноса загрязняющих веществ, государственный кадастр отходов, углеродный кадастр.

В сфере управления отходами функционирует цифровая платформа EcoQolday. В настоящее время также внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров, а для прогнозирования паводковой ситуации применяется система Tasqyn, интегрированная с данными Казгидромет. Параллельно ведется работа по автоматизации контрольно-пропускных пунктов на особо охраняемых природных территориях Казахстана.

В сфере природных ресурсов запущена интерактивная карта Tabigat.gov.kz. С использованием космического мониторинга в 2025 году выявлено 3 828 несанкционированных мест накопления отходов и зарегистрировано более 1 тыс. полигонов. Таким образом, новые цифровые решения направлены на повышение прозрачности реализации концепции «Таза Қазақстан» и эффективности контроля.

«Таза Қазақстан» — это не разовый субботник и не краткосрочная акция. Это масштабное движение, ориентированное на долгосрочную перспективу и охватывающее все общество. Его главная цель — сформировать в сознании каждого гражданина привычку к чистоте и порядку как неотъемлемой части образа жизни.

Будет сниматься третий сезон программы «Таза қала»

В 2024 году в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан» на телеканале Jibek Joly вышел масштабный телепроект «Таза қала». Съемочная группа посетила крупные и малые города Казахстана, рассказывая об их чистоте и внешнем облике. Журналисты встречались с местными жителями, знакомились с работой коммунальных служб, а также с волонтерами, активно участвующими в экологической жизни регионов.

В первом сезоне съемочная группа «Таза қала» преодолела 30 тыс. километров и охватила съемками 20 городов республиканского значения. По итогам первого сезона мегаполисы Астана и Алматы стали лидерами по чистоте и эстетическому облику.

Во втором сезоне команда «Таза қала» показала реальную жизнь 20 моногородов, таких как Аксу, Экибастуз, Абай, Алтай, Кентау и привлекла 15 тыс. казахстанцев к масштабным экологическим акциям.

В этом году в третьем сезоне программы планируется представить зрителям объективную информацию о состоянии и готовности туристических регионов Казахстана. Двое ведущих посетят 24 туристических направления страны. Формат «Адал гид» останется без изменений: один ведущий будет акцентировать внимание на природной красоте, гостеприимстве региона и культурных особенностях, второй — выступит в роли нейтрального критика. Команда проекта поможет понять, где отдых действительно соответствует своей стоимости, а где еще требуется работа для повышения уровня чистоты и комфорта.

Кроме того, в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» в Telegram запущен бот @TazaQazBot. Теперь любой желающий может с помощью цифровой системы направить экологическое обращение в уполномоченный орган. Для этого необходимо в главном меню бота выбрать опцию «отправить обращение», подробно описать суть проблемы и при необходимости прикрепить фото или видео. Сообщение направляется в местный исполнительный орган. Далее пользователь получает уведомления о регистрации обращения, ходе его рассмотрения и его исполнении. Заявитель может оценить выполненную работу по 5-балльной системе и оставить комментарий. Если оценка ниже 3, обращение повторно направляется в акимат для более тщательной проработки.

Новая Конституция: охрана природы и экология

Недавно в стране вопрос принятия новой Конституции обсуждался на общенациональном уровне и получил поддержку на референдуме, прошедшем 15 марта. Данный документ направлен не только на модернизацию политической системы страны, но и на переосмысление общественных ценностей. Среди них особое внимание уделяется направлению, связанному с охраной природы и культурой чистоты.

В новой Конституции впервые четко закреплено, что охрана природы является не только обязанностью государства, но и личной ответственностью каждого гражданина. Так, начиная с преамбулы Основного закона, прямо отражены такие ценности, как бережное отношение к природе и ответственность перед будущими поколениями.

Кроме того, в статье 3 в числе основных принципов деятельности государства обозначено формирование высокой экологической культуры. Данная норма означает, что развитие экологического сознания в обществе является частью государственной политики.

В статье 37 указано, что граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам, а государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Должностные лица, скрывающие факты и обстоятельства, представляющие угрозу жизни и здоровью человека и окружающей среде, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом.

Таким образом, новые конституционные принципы не только усиливают защиту природы, но и способствуют формированию экологической культуры в обществе, а также направляют государство на путь устойчивого развития. Экология в современных условиях рассматривается уже не только как сфера охраны природы, но и как важная часть правовой, социальной и экономической системы.

Ранее Госсоветник РК Ерлан Карин отметил, что ценности «Таза Қазақстан» полностью соответствуют принципам новой Конституции.