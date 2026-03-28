Пункт пропуска «Желкуар» приостановил движение автомобилей

По информации областного департамента Комитета госдоходов, в связи с неблагоприятными погодными условиями и разливом реки Желкуар на территории Республики Казахстан с 27 марта 2026 года с 22:00 введены ограничения на пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

Отмечается, что ограничения действуют на казахстанском пункте пропуска «Желкуар» и сопряженном с ним российском пункте «Мариинский».

Ограничительные меры носят временный характер и будут действовать до стабилизации обстановки.

Ранее стало известно, что движение ограничили из-за перелива на дороге в Житикаринском районе.