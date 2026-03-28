21:32, 27 Март 2026 | GMT +5
Пункт пропуска «Желкуар» приостановил движение автомобилей
В Костанайской области временно ограничено движение через автомобильный пункт пропуска «Желкуар», передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации областного департамента Комитета госдоходов, в связи с неблагоприятными погодными условиями и разливом реки Желкуар на территории Республики Казахстан с 27 марта 2026 года с 22:00 введены ограничения на пропуск лиц, транспортных средств и грузов.
Отмечается, что ограничения действуют на казахстанском пункте пропуска «Желкуар» и сопряженном с ним российском пункте «Мариинский».
Ограничительные меры носят временный характер и будут действовать до стабилизации обстановки.
Ранее стало известно, что движение ограничили из-за перелива на дороге в Житикаринском районе.