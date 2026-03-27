Ограничение движения ввели в Костанайской области из-за перелива на трассе

Как сообщили КазАвтоЖол, 26 марта 2026 года около 20:00 на реке Желкуар (Суходол) в Костанайской области, в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, зафиксирован перелив талых вод протяженностью около 70 метров и глубиной 5–10 см.

Аналогичный перелив случился и на участке автодороги республиканского значения KZ10-05 «Подъезд к селу Мариновка» в Житикаринском районе. Причиной стало интенсивное снеготаяние. Данный участок ежегодно подвержен переливу из-за отсутствия мостового перехода.

Специалисты областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» совместно с дорожной службой ТОО «КАЖсервис» оперативно приняли меры по регулированию водного стока и предотвращению дальнейшего разлива. Уже к 22:00 перелив был устранен, в том числе путем обвалования участка.

Угрозы населенным пунктам не возникло, дорожное сообщение не нарушалось.

В настоящее время на участке организовано круглосуточное дежурство (задействованы специалисты и техника), установлены сигнальные столбики и предупреждающие элементы. Дополнительно ведётся укладка мешкотары для снижения гидравлической нагрузки и предотвращения повторного перелива.

В случае повторного увеличения объёма талых вод предусмотрено временное ограничение движения на 9 км автодороги KZ10-05, а также на прилегающем участке в направлении Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в ЗКО сохраняется риск подтопления республиканских трасс из-за паводка.