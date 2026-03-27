    10:38, 27 Март 2026 | GMT +5

    Правительство и ВАП будут ежегодно отчитываться об исполнении бюджета Алатау

    Депутатами Парламента РК внесены поправки в проект Конституционного закона РК «О специальном правовом режиме города Алатау» по усилению контроля за использованием бюджетных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект о специальном правовом режиме города Алатау принял Парламент
    Фото: Kazinform

    — Теперь отчет об исполнении бюджета администрации города Алатау по средствам республиканского бюджета будет включен в состав Ежегодных отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты, вносимых в Курултай Республики Казахстан, — сообщил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов.

    Также вводится обязательность публикаций Отчета об исполнении бюджета администрации и годового Отчета о развитии города Алатау на интернет-ресурсах.

    Кроме того, депутатами уточнено правовое положение администрации Совета как высшего коллегиального органа управления администрации. Закрепляется принцип: решения по ключевым вопросам специального правового режима Алатау принимаются Советом.

    Вместе с тем, предусматривается введение ответственности должностных лиц Администрации (главного исполнительного директора и служащих администрации), а также акима города Алатау и его заместителей при осуществлении полномочий.

    Напомним, в январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года. О том, какие преобразования произошли за это время, и как формируется будущий цифровой мегаполис, читайте по ссылке

    Также сообщалось, какие законы будут действовать в городе Алатау. Для управления новым городом будет создан отдельный государственный орган, возглавляемый Премьер-министром Казахстана. Кроме того, ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе с особым статусом. Подробнее читайте здесь.

    Сегодня Парламент принял законопроект о специальном правовом режиме города Алатау. 

    Данира Искакова
    Сейчас читают