Правительство и ВАП будут ежегодно отчитываться об исполнении бюджета Алатау

— Теперь отчет об исполнении бюджета администрации города Алатау по средствам республиканского бюджета будет включен в состав Ежегодных отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты, вносимых в Курултай Республики Казахстан, — сообщил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов.

Также вводится обязательность публикаций Отчета об исполнении бюджета администрации и годового Отчета о развитии города Алатау на интернет-ресурсах.

Кроме того, депутатами уточнено правовое положение администрации Совета как высшего коллегиального органа управления администрации. Закрепляется принцип: решения по ключевым вопросам специального правового режима Алатау принимаются Советом.

Вместе с тем, предусматривается введение ответственности должностных лиц Администрации (главного исполнительного директора и служащих администрации), а также акима города Алатау и его заместителей при осуществлении полномочий.

Сегодня Парламент принял законопроект о специальном правовом режиме города Алатау.