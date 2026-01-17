Алатау спустя два года: что изменилось в новом городе

В январе 2024 года постановлением Главы государства село Жетыген Илийского района Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау.

В сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.

По данным акимата Алатау, на момент образования города, 1 января 2024 года, численность населения составляла 52 086 человек. К 1 декабря 2025 года этот показатель вырос до 54 747 человек.

Фото: акимат города Алатау

Наибольшую долю жителей составляют граждане в возрасте от 36 до 60 лет — 17 143 человека. Второе место занимают дети и подростки: в возрастной группе от 0 до 17 лет насчитывается 15 972 человека.

Численность молодежи в возрасте 18–35 лет составляет 11 908 человек, людей старше 60 лет — 6 918.

Новые социальные объекты

Несмотря на получение статуса города, Алатау, сформированный из бывших сельских населенных пунктов, пока располагает ограниченным количеством новых социальных объектов.

Как сообщили в акимате, в 2024 году в микрорайоне Еңбек была открыта школа «Келешек» на 600 мест.

Фото: акимат города Алатау

В 2025 году здесь же введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 15 посещений в смену.

Кроме того, в микрорайоне Жаңа арна завершено строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта аналогичной мощности. В настоящее время ведется оформление приемо-сдаточной документации для его ввода в эксплуатацию.

— В феврале текущего года планируется открытие школы «Келешек» на 900 мест в микрорайоне Қоянқұс. Также в 2026 году намечено начало строительства дома культуры в микрорайоне Жетыген, физкультурно-оздоровительного комплекса в Заречном и спортивного зала в микрорайоне Қоянқұс, — уточнили в акимате.

Фото: акимат города Алатау

Инвестиционные проекты

По сравнению с 2024 годом объем инвестиций в основной капитал в 2025 году вырос почти в три раза.

— Если в 2024 году этот показатель составлял 37,1 млрд тенге, то в 2025 году он достиг 120 млрд тенге. При этом порядка 80% средств приходится на частные инвестиции, — отметили в акимате.

Сегодня на территории Алатау реализуются 17 инвестиционных проектов общей стоимостью около 500 млрд тенге.

В их числе — запуск второй очереди индустриального парка с объемом инвестиций 10 млрд тенге, а также строительство транспортно-логистического центра стоимостью 73,3 млрд тенге. Об этом ранее сообщил заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев.

Фото: акимат города Алатау

Инженерные сети и инфраструктура

По данным акимата, в 2024 году в существующих населенных пунктах было проложено 43,2 км линий электроснабжения и обновлено 11 трансформаторных подстанций. Кроме того, проведено 12 км водопроводных сетей и отремонтировано 16 км аварийных участков канализации.

Текущий ремонт выполнен на 43,5 км дорог, локальные участки протяженностью 13,5 км заасфальтированы. В микрорайон Дәулет подведены газовые сети.

При этом в новых районах цифрового города работы по прокладке инженерных коммуникаций пока не начались — они находятся на стадии проектирования.

Фото: акимат города Алатау

— В настоящее время утверждена дорожная карта по реализации инженерно-инфраструктурных проектов города Алатау. Ведутся проектные работы по объектам первой очереди, — говорится в ответе акимата.

Город будущего: четыре района

В прошлом году был представлен генеральный план развития Алатау. Согласно документу, будущий мегаполис будет разделен на четыре функциональных района:

Фото: акимат города Алатау

Gate District — финансово-деловой и международный торговый центр, расположенный между населенными пунктами Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ и Жаңалық;

— финансово-деловой и международный торговый центр, расположенный между населенными пунктами Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ и Жаңалық; Golden District — центр современного образования и передовой медицины, который разместится на площади более 15 тыс. гектаров вдоль дороги между реками Малая Алматинка и Каскелен;

— центр современного образования и передовой медицины, который разместится на площади более 15 тыс. гектаров вдоль дороги между реками Малая Алматинка и Каскелен; Growing District — научно-производственный кластер и крупный транспортный узел, связывающий Казахстан с Китаем и Россией, расположенный вдоль трассы Алматы — Қапчагай и железной дороги Жетыген — Қазыбек;

— научно-производственный кластер и крупный транспортный узел, связывающий Казахстан с Китаем и Россией, расположенный вдоль трассы Алматы — Қапчагай и железной дороги Жетыген — Қазыбек; Green District — туристический, экологический и рекреационный район с казино-кластером, природными зонами и инфраструктурой активного отдыха. Он охватит более 31 тыс. гектаров вдоль побережья Капшагайского водохранилища и реки Каскелен, рядом с городом Конаев.

Фото: акимат города Алатау

Подробнее о перспективах развития Алатау можно прочитать по ссылке.