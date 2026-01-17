Алатау спустя два года: что изменилось в новом городе
Со дня образования города Алатау прошло два года. О том, какие преобразования произошли за это время и как формируется будущий цифровой мегаполис, узнал корреспондент агентства Kazinform.
В январе 2024 года постановлением Главы государства село Жетыген Илийского района Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау.
В сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.
По данным акимата Алатау, на момент образования города, 1 января 2024 года, численность населения составляла 52 086 человек. К 1 декабря 2025 года этот показатель вырос до 54 747 человек.
Наибольшую долю жителей составляют граждане в возрасте от 36 до 60 лет — 17 143 человека. Второе место занимают дети и подростки: в возрастной группе от 0 до 17 лет насчитывается 15 972 человека.
Численность молодежи в возрасте 18–35 лет составляет 11 908 человек, людей старше 60 лет — 6 918.
Новые социальные объекты
Несмотря на получение статуса города, Алатау, сформированный из бывших сельских населенных пунктов, пока располагает ограниченным количеством новых социальных объектов.
Как сообщили в акимате, в 2024 году в микрорайоне Еңбек была открыта школа «Келешек» на 600 мест.
В 2025 году здесь же введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 15 посещений в смену.
Кроме того, в микрорайоне Жаңа арна завершено строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта аналогичной мощности. В настоящее время ведется оформление приемо-сдаточной документации для его ввода в эксплуатацию.
— В феврале текущего года планируется открытие школы «Келешек» на 900 мест в микрорайоне Қоянқұс. Также в 2026 году намечено начало строительства дома культуры в микрорайоне Жетыген, физкультурно-оздоровительного комплекса в Заречном и спортивного зала в микрорайоне Қоянқұс, — уточнили в акимате.
Инвестиционные проекты
По сравнению с 2024 годом объем инвестиций в основной капитал в 2025 году вырос почти в три раза.
— Если в 2024 году этот показатель составлял 37,1 млрд тенге, то в 2025 году он достиг 120 млрд тенге. При этом порядка 80% средств приходится на частные инвестиции, — отметили в акимате.
Сегодня на территории Алатау реализуются 17 инвестиционных проектов общей стоимостью около 500 млрд тенге.
В их числе — запуск второй очереди индустриального парка с объемом инвестиций 10 млрд тенге, а также строительство транспортно-логистического центра стоимостью 73,3 млрд тенге. Об этом ранее сообщил заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев.
Инженерные сети и инфраструктура
По данным акимата, в 2024 году в существующих населенных пунктах было проложено 43,2 км линий электроснабжения и обновлено 11 трансформаторных подстанций. Кроме того, проведено 12 км водопроводных сетей и отремонтировано 16 км аварийных участков канализации.
Текущий ремонт выполнен на 43,5 км дорог, локальные участки протяженностью 13,5 км заасфальтированы. В микрорайон Дәулет подведены газовые сети.
При этом в новых районах цифрового города работы по прокладке инженерных коммуникаций пока не начались — они находятся на стадии проектирования.
— В настоящее время утверждена дорожная карта по реализации инженерно-инфраструктурных проектов города Алатау. Ведутся проектные работы по объектам первой очереди, — говорится в ответе акимата.
Город будущего: четыре района
В прошлом году был представлен генеральный план развития Алатау. Согласно документу, будущий мегаполис будет разделен на четыре функциональных района:
- Gate District — финансово-деловой и международный торговый центр, расположенный между населенными пунктами Өтеген батыр, Покровка, Қоянқұс, Ынтымақ и Жаңалық;
- Golden District — центр современного образования и передовой медицины, который разместится на площади более 15 тыс. гектаров вдоль дороги между реками Малая Алматинка и Каскелен;
- Growing District — научно-производственный кластер и крупный транспортный узел, связывающий Казахстан с Китаем и Россией, расположенный вдоль трассы Алматы — Қапчагай и железной дороги Жетыген — Қазыбек;
- Green District — туристический, экологический и рекреационный район с казино-кластером, природными зонами и инфраструктурой активного отдыха. Он охватит более 31 тыс. гектаров вдоль побережья Капшагайского водохранилища и реки Каскелен, рядом с городом Конаев.
