Законопроект о специальном правовом режиме города Алатау принял Парламент
Депутаты Парламента приняли проект Конституционного закона РК «О специальном правовом режиме города Алатау», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» был разработан в целях реализации поручений Главы государства и направлен на создание новых правовых и экономических условий для устойчивого развития нового города. 20 марта проект закона был одобрен на Совместном заседании Палат Парламента в первом чтении.
Поправками депутатов было сделано:
Во-первых, нормы законопроекта приведены в соответствие с положениями Новой Конституции. Название законопроекта теперь изменено на проект Конституционного закона РК «О специальном правовом режиме города Алатау».
Во-вторых, уточнена возможность применения специального правового режима как в городе Алатау, так и в пригородной зоне, в отношении которой применяются отдельные положения специального правового режима с учетом перспективы развития.
В-третьих, введены новые понятия, определяющие условия осуществления предпринимательской деятельности и меры инвестиционного стимулирования, такие как «приоритетные сферы города Алатау», «бизнес-лицензия», «регуляторное разрешение» и «налоговая преференция». При этом, бизнес-лицензия дает право резидентам осуществлять деятельность на территории Алатау и определяет виды и условия такой деятельности. Для стабильности налогового режима по инвестпроектам усилены принципы «финансовой устойчивости» и «прозрачности». Сведения о суммах инвестиционных обязательств, предоставленных льготах и преференциях, в рамках реализации инвестиционного проекта, подлежат размещению в открытом доступе.
В-четвертых, в целях совершенствования принципа цифровой первичности поправками депутатов закрепляется, что все данные в сферах городского хозяйства, включая благоустройство, инженерную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также системы общественной безопасности будут в единой цифровой платформе.
В-пятых, особое внимание уделено усилению защиты прав предпринимателей и инвесторов. Введена норма, согласно которой проведение проверок в отношении субъектов бизнеса возможно исключительно органами Генеральной прокуратуры. Это создает дополнительные гарантии стабильности и предсказуемости деловой среды.
В-шестых, были детально проработаны и закреплены поправки, исключающие возможность использования налоговых преференций для поддержки бизнеса на основной территории РК, в том числе за счет перемещения в город отдельных элементов производственно-сбытовых цепочек.
Кроме того, депутатами внесены поправки по повышению доступности городской среды для маломобильных групп населения. Предлагается при регулировании архитектурной и градостроительной деятельности применять универсальный дизайн для создания инклюзивной и комфортной среды.
Также поправками депутатов закрепляется, что акты администрации должны обеспечивать более высокий уровень охраны окружающей среды по сравнению с требованиями Экологического кодекса.
В январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года.