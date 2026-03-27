Законопроект о специальном правовом режиме города Алатау принял Парламент

Как сообщил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» был разработан в целях реализации поручений Главы государства и направлен на создание новых правовых и экономических условий для устойчивого развития нового города. 20 марта проект закона был одобрен на Совместном заседании Палат Парламента в первом чтении.

Поправками депутатов было сделано:

Во-первых, нормы законопроекта приведены в соответствие с положениями Новой Конституции. Название законопроекта теперь изменено на проект Конституционного закона РК «О специальном правовом режиме города Алатау».

Во-вторых, уточнена возможность применения специального правового режима как в городе Алатау, так и в пригородной зоне, в отношении которой применяются отдельные положения специального правового режима с учетом перспективы развития.

В-третьих, введены новые понятия, определяющие условия осуществления предпринимательской деятельности и меры инвестиционного стимулирования, такие как «приоритетные сферы города Алатау», «бизнес-лицензия», «регуляторное разрешение» и «налоговая преференция». При этом, бизнес-лицензия дает право резидентам осуществлять деятельность на территории Алатау и определяет виды и условия такой деятельности. Для стабильности налогового режима по инвестпроектам усилены принципы «финансовой устойчивости» и «прозрачности». Сведения о суммах инвестиционных обязательств, предоставленных льготах и преференциях, в рамках реализации инвестиционного проекта, подлежат размещению в открытом доступе.

В-четвертых, в целях совершенствования принципа цифровой первичности поправками депутатов закрепляется, что все данные в сферах городского хозяйства, включая благоустройство, инженерную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также системы общественной безопасности будут в единой цифровой платформе.

В-пятых, особое внимание уделено усилению защиты прав предпринимателей и инвесторов. Введена норма, согласно которой проведение проверок в отношении субъектов бизнеса возможно исключительно органами Генеральной прокуратуры. Это создает дополнительные гарантии стабильности и предсказуемости деловой среды.

В-шестых, были детально проработаны и закреплены поправки, исключающие возможность использования налоговых преференций для поддержки бизнеса на основной территории РК, в том числе за счет перемещения в город отдельных элементов производственно-сбытовых цепочек.

Кроме того, депутатами внесены поправки по повышению доступности городской среды для маломобильных групп населения. Предлагается при регулировании архитектурной и градостроительной деятельности применять универсальный дизайн для создания инклюзивной и комфортной среды.

Также поправками депутатов закрепляется, что акты администрации должны обеспечивать более высокий уровень охраны окружающей среды по сравнению с требованиями Экологического кодекса.

В январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года.