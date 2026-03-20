    11:43, 20 Март 2026 | GMT +5

    Парламент одобрил в первом чтении законопроект о специальном статусе города Алатау

    Депутаты Парламента одобрили проект Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау» в первом чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Парламент одобрил законопроект о специальном статусе Алатау в первом чтении. Ранее о главных нормах законопроекта доложил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

    Как отметил мажилисмен Нуртай Сабильянов, по данному законопроекту от депутатов и комитетов Палат Парламента поступило 527 предложений.

    Депутатами внесены поправки по приведению отдельных норм законопроекта в соответствие с положениями новой Конституции, предусматривающими введение специального правового режима.

    Кроме того, уточняются нормы законопроекта, направленные на:

    • регламентацию правового положения администрации города Алатау и создаваемых ею органов;
    • распределение компетенций между администрацией, акиматом и маслихатом Алатау для исключения дублирования;
    • усиление цифрового взаимодействия и предоставления услуг в городе Алатау.

    Предлагаются поправки:

    • по уточнению сфер правоотношений, регулируемых законом и конкретизации принципов функционирования города Алатау в специальном правовом режиме;
    • по введению ответственности Администрации, должностных лиц Администрации (главного исполнительного директора и служащих администрации, а также Акима города Алатау и его заместителей.

    Вместе с тем, депутаты выступают за усиление контроля за использованием бюджетных средств, а также по ежегодному представлению отчета об исполнении бюджета Администрацией.

    В законопроект также внесены дополнения, направленные на обеспечение создания благоприятной и доступной среды, а также необходимых условий для лиц с инвалидностью на территории города Алатау.

    Все поступившие поправки и предложения будут рассмотрены до второго чтения.

    В январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года. О том, какие преобразования произошли за это время, и как формируется будущий цифровой мегаполис, читайте по ссылке. Ранее в Правительстве объяснили, для чего городу Алатау специальный статус.

    Также сообщалось, какие законы будут действовать в городе Алатау. Для управления новым городом будет создан отдельный государственный орган, возглавляемый Премьер-министром Казахстана. Кроме того, ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе с особым статусом. Подробнее читайте здесь. 

