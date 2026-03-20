Парламент одобрил в первом чтении законопроект о специальном статусе города Алатау

Парламент одобрил законопроект о специальном статусе Алатау в первом чтении. Ранее о главных нормах законопроекта доложил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Как отметил мажилисмен Нуртай Сабильянов, по данному законопроекту от депутатов и комитетов Палат Парламента поступило 527 предложений.

Депутатами внесены поправки по приведению отдельных норм законопроекта в соответствие с положениями новой Конституции, предусматривающими введение специального правового режима.

Кроме того, уточняются нормы законопроекта, направленные на:

регламентацию правового положения администрации города Алатау и создаваемых ею органов;

распределение компетенций между администрацией, акиматом и маслихатом Алатау для исключения дублирования;

усиление цифрового взаимодействия и предоставления услуг в городе Алатау.

Предлагаются поправки:

по уточнению сфер правоотношений, регулируемых законом и конкретизации принципов функционирования города Алатау в специальном правовом режиме;

по введению ответственности Администрации, должностных лиц Администрации (главного исполнительного директора и служащих администрации, а также Акима города Алатау и его заместителей.

Вместе с тем, депутаты выступают за усиление контроля за использованием бюджетных средств, а также по ежегодному представлению отчета об исполнении бюджета Администрацией.

В законопроект также внесены дополнения, направленные на обеспечение создания благоприятной и доступной среды, а также необходимых условий для лиц с инвалидностью на территории города Алатау.

Все поступившие поправки и предложения будут рассмотрены до второго чтения.

В январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года. Ранее в Правительстве объяснили, для чего городу Алатау специальный статус.

Также сообщалось, какие законы будут действовать в городе Алатау. Для управления новым городом будет создан отдельный государственный орган, возглавляемый Премьер-министром Казахстана. Кроме того, ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе с особым статусом.