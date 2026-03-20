телерадиокомплекс президента РК
    10:57, 20 Март 2026 | GMT +5

    Alatau City Authority: новый госорган создадут для управления городом

    Для управления новым городом Алатау будет создан отдельный государственный орган, возглавляемый Премьер-министром Казахстана. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    г
    Фото: Kazinform

    — Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемым Премьер-министром. Текущую работу будет осуществлять главный исполнительный директор, — сообщил вице-премьер.

    Совет будет принимать ключевые стратегические решения и утверждать административные акты. Маслихат и акимат будут отвечать за социальные, коммунальные и общественные вопросы.

    Кроме того, Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ.

    — Его бюджет формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. В свою очередь, порядок отбора и финансирования проектов будет утверждаться Советом. Местный бюджет города будет направлен на обеспечение текущих и социальных обязательств. До достижения бюджетной самодостаточности Алатау не допускается изъятие средств из бюджета города в другие бюджеты, — заявил Канат Бозумбаев.

    В январе этого года со дня образования города Алатау прошло два года. О том, какие преобразования произошли за это время и как формируется будущий цифровой мегаполис, читайте по ссылке.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
