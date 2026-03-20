Alatau City Authority: новый госорган создадут для управления городом

— Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемым Премьер-министром. Текущую работу будет осуществлять главный исполнительный директор, — сообщил вице-премьер.

Совет будет принимать ключевые стратегические решения и утверждать административные акты. Маслихат и акимат будут отвечать за социальные, коммунальные и общественные вопросы.

Кроме того, Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ.

— Его бюджет формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. В свою очередь, порядок отбора и финансирования проектов будет утверждаться Советом. Местный бюджет города будет направлен на обеспечение текущих и социальных обязательств. До достижения бюджетной самодостаточности Алатау не допускается изъятие средств из бюджета города в другие бюджеты, — заявил Канат Бозумбаев.

