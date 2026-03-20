Ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе Алатау

Как отметил зампремьера, в соответствии с Посланием Главы государства от 2025 года и Указом о развитии города Алатау Правительством разработан проект Конституционного закона о специальном статусе города Алатау.

На сегодня уже сформирован пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн тенге, что позволит создать около 30 тысяч рабочих мест в новом городе. Это заложит основу для развития Алатау как центра науки, туризма, медицины и инноваций.

— К их числу относятся крупные всемирно известные компании Mars, PepsiCo Central Asia, Hyundai Green Food, индустриально-логистические хабы G-TRANS и Integrity Logistics, а также социальные проекты ASP Arena и K-Park, — сообщил Бозумбаев.

Также планируется реализация стратегических проектов, таких как современный многофункциональный кластер Iconic Complex, проекты ведущего корейского высокотехнологического университета KAIST и внедрение беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем утвержден поэтапный план обеспечения города инфраструктурой до 2030 года. В случае реализации поставленных целей, по прогнозам международных экспертов, к 2050 году валовой региональный продукт города может достичь 50 млрд долларов США.

