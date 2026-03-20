телерадиокомплекс президента РК
    10:19, 20 Март 2026 | GMT +5

    Особый статус Алатау: какие законы будут действовать в городе

    Депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек в кулуарах Правительства рассказал о подходах к регулированию будущего города с особым статусом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    алатау
    Коллаж: Kazinform / Gov.kz / Freepik

    По его словам, в городе с особым статусом часть общественных отношений будет регулироваться национальным законодательством.

    — Допустим, вопросы национальной безопасности, обороны, вопросы социальной сферы будут регулироваться национальным законодательством, — отметил Базарбек.

    В то же время отдельные направления, такие как земельные отношения и строительство, планируется регулировать специальным внутренним законодательством города.

    Ранее в Правительстве объяснили, для чего городу Алатау специальный статус.

    Alatau City Алатау
