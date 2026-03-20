Особый статус Алатау: какие законы будут действовать в городе
Депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек в кулуарах Правительства рассказал о подходах к регулированию будущего города с особым статусом, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в городе с особым статусом часть общественных отношений будет регулироваться национальным законодательством.
— Допустим, вопросы национальной безопасности, обороны, вопросы социальной сферы будут регулироваться национальным законодательством, — отметил Базарбек.
В то же время отдельные направления, такие как земельные отношения и строительство, планируется регулировать специальным внутренним законодательством города.
