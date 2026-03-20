    11:14, 20 Март 2026 | GMT +5

    Беспилотные авто и телемедицина: экспериментальные правовые режимы хотят запустить в Алатау

    Все ключевые процессы управления новым городом Алатау будут проектироваться в цифровом формате, сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Робот
    Фото: Xiaomi Technology

    По словам Каната Бозумбаева, в городе предусматривается установление экспериментальных правовых режимов.

    Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) — это специальный, временный порядок регулирования, при котором компании могут тестировать инновационные технологии (ИИ, беспилотники, телемедицина) без соблюдения ряда жестких законодательных ограничений.

    — Это включает сферы связи, цифровых сетей, искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономного транспорта, — отметил Канат Бозумбаев.

    Через цифровую платформу Alatau City Authority резидентам будут предоставляться основные услуги, в том числе разрешительные процедуры и применение специального правового режима.

    — Кроме того, в городе Алатау предусматривается возможность регулирования оборота цифровых активов, включая криптобиржи и токенизацию. Данный вопрос будет осуществляться с соблюдением принципа финансовой устойчивости по согласованию с Национальным Банком и Агентством по финансовому мониторингу, — добавил зампремьера.

    В январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года. О том, какие преобразования произошли за это время, и как формируется будущий цифровой мегаполис, читайте по ссылке. Ранее в Правительстве объяснили, для чего городу Алатау специальный статус.

    Также сообщалось, какие законы будут действовать в городе с особым статусом Алатау. Для управления новым городом Алатау будет создан отдельный государственный орган, возглавляемый Премьер-министром Казахстана. Кроме того, ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе с особым статусом. Подробнее читайте здесь.

    Технологии Наука и инновации Канат Бозумбаев ИИ Алатау
    Данира Искакова
