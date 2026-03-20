Беспилотные авто и телемедицина: экспериментальные правовые режимы хотят запустить в Алатау

По словам Каната Бозумбаева, в городе предусматривается установление экспериментальных правовых режимов.

Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) — это специальный, временный порядок регулирования, при котором компании могут тестировать инновационные технологии (ИИ, беспилотники, телемедицина) без соблюдения ряда жестких законодательных ограничений.

— Это включает сферы связи, цифровых сетей, искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономного транспорта, — отметил Канат Бозумбаев.

Через цифровую платформу Alatau City Authority резидентам будут предоставляться основные услуги, в том числе разрешительные процедуры и применение специального правового режима.

— Кроме того, в городе Алатау предусматривается возможность регулирования оборота цифровых активов, включая криптобиржи и токенизацию. Данный вопрос будет осуществляться с соблюдением принципа финансовой устойчивости по согласованию с Национальным Банком и Агентством по финансовому мониторингу, — добавил зампремьера.

В январе 2026 года со дня образования города Алатау отмечали два года.

Для управления новым городом Алатау будет создан отдельный государственный орган, возглавляемый Премьер-министром Казахстана. Кроме того, ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе с особым статусом.