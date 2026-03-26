Стандарты питания обновили в школах Казахстана

Документ уточняет ключевые понятия и усиливает требования к организации питания в образовательных учреждениях. В частности, скорректированы обязанности медицинских работников школ. Теперь медицинский работник:

осуществляет внедрение и соблюдение принципов рационального питания;

участвует в работе бракеражной комиссии;

ежедневно проводит на пищеблоках перед раздачей органолептическую оценку качества готовых блюд и кулинарных изделий с внесением записей в журнал согласно требованиям Санитарных правил № 16;

формирует и подает ответственному лицу за организацию питания список учащихся/воспитанников с особыми диетическими потребностями и осуществляет контроль за обеспечением диетического питания;

организует и проводит обучающие семинары, тренинги и лекции по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди учащихся/воспитанников, вовлечение их законных представителей и педагогов в охрану здоровья учащихся/воспитанников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий;

контролирует выход готовых блюд, нормы закладки, химический состав и энергетическую ценность рациона питания в случае внесения изменений в перспективное меню и замены пищевой продукции;

осуществляет еженедельный выборочный контроль за состоянием здоровья персонала пищеблока.

Особое внимание в документе уделено формированию у детей устойчивых привычек здорового питания. В стандартах закреплены обязательные воспитательные и образовательные мероприятия, направленные на развитие культуры питания у учащихся.

К ним относятся:

организация и поддержка функционирования уголков здоровья, направленных на формирование у учащихся осознанного отношения к здоровому образу жизни, принципам здорового/правильного питания, в том числе к снижению потребления соли, свободных сахаров, отказу от потребления трансжиров;

разработка, вывешивание и распространение наглядных материалов (плакаты, памятки, буклеты) о принципах сбалансированного рациона и его влиянии на здоровье;

проведение классных часов в организациях образования в рамках учебной программы «Уроки безопасности», направленных на развитие осознанного отношения к здоровому питанию среди учащихся/воспитанников, не менее 2 раз в год;

проведение просветительских мероприятий с учащимися/воспитанниками, их законными представителями о правилах поведения во время еды, о влиянии питания на здоровье, о принципах здорового питания в доступной для восприятия форме с использованием визуальных материалов;

организация конкурсов и акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания среди учащихся/воспитанников;

организация Недели здорового питания в целях популяризации и информирования о принципах здорового питания;

обеспечение снижения потребления соли за счет отказа от досаливания пищи в столовых, буфетах (убрать солонки с обеденных столов);

использование современных мессенджеров в распространении информационных материалов о принципах здорового питания для повышении осведомленности учащихся/воспитанников, их законных представителей.

Также обновлены требования к пищевой продукции, реализуемой в школьных буфетах.

Кроме того, документ устанавливает нормы питания в организациях образования.

Приказ вступает в силу с 31 марта 2026 года.



