телерадиокомплекс президента РК
    19:19, 21 Март 2026 | GMT +5

    218 тысяч учеников уже обучаются в школах нового формата в Казахстане

    Национальный проект «Келешек мектептері» станет инфраструктурной и управленческой основой развития школ в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Фото: Министерство просвещения РК

    По поручению Главы государства в 2023–2025 годах в стране реализован национальный проект «Келешек мектептері», направленный на обеспечение равного доступа детей к качественному бесплатному образованию.

    Основная цель проекта — обеспечить каждому ребенку доступ к качественному образованию независимо от места проживания и социального статуса.

    За три года создано 460 тысяч ученических мест в школах нового формата, соответствующих международным стандартам. В рамках проекта построено 217 школ, из них 105 введены в эксплуатацию в 2024 году и 112 — в 2025 году. В результате полностью ликвидирован вопрос 52 трёхсменных и 12 аварийных школ, а также значительно сокращен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

    Все школы построены по единому стандарту вне зависимости от их расположения — как в столице, так и в отдаленных населенных пунктах. Так, 40% школ расположены в сельской местности, что существенно сократило инфраструктурный разрыв между городскими и сельскими школами.

    В 183 школах уже организован учебный процесс. В них обучаются около 218 тысяч учащихся и работают порядка 17 тысяч педагогов.

    В настоящее время внедрена единая централизованная модель управления, сформирован управленческий корпус из более 900 руководителей. Лучшие практики, выработанные в сети «Келешек мектептері», модель управления, а также инфраструктурные стандарты будут масштабированы по всей стране и станут основой развития всех школ.

    Оператором проекта определена Национальная академия образования имени И. Алтынсарина. В структуре академии функционируют научно-методический центр сопровождения, обеспечивающий методическую и содержательную поддержку учебно-воспитательного процесса, координацию цифровизации, отбор кадров и профессиональное развитие педагогов, мониторинг и анализ качества образования.

    Отметим, координатором проекта уже начата проведение обучающих семинаров во всех регионах страны. В них приняли участие около 1700 педагогов. Руководителям и учителям оказывается методическая поддержка.

    Ранее вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов ответил на вопрос о том, когда в стране планируют полностью решить вопрос трехсменных и аварийных школ.

    Динара Жусупбекова
