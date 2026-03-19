РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:13, 19 Март 2026 | GMT +5

    Когда в Казахстане полностью ликвидируют трехсменные и аварийные школы

    Вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, когда в стране планируют полностью решить вопрос трехсменных и аварийных школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возврат активов: в области Улытау строится школа на 80 мест
    Фото: акимат области Улытау

    По словам вице-министра, с 2019 года в стране было построено более 1200 школ. За этот период количество трехсменных школ сократилось в четыре раза, а аварийных зданий — в два раза.

    — Сегодня у нас осталось 53 трехсменных школ и 32 аварийных школ. Это на самом деле составляет менее одного процента от общего количества школ. В этом году у нас запланировано строительство новых 90 школ на 50 тыс ученических мест. Поэтому мы принимаем все меры к устранению полностью трехсменки и аварийных зданий, — сказал Жайык Шарабасов.


    Ранее он сообщил, что в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» в Казахстане построено 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест. Реализация проекта решила вопрос 52 трехсменных и 12 аварийных школ, а также устранен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

    Напомним, зоны отдыха для учеников с настольными играми и диванами появились в школах Казахстана.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование школа
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают