Когда в Казахстане полностью ликвидируют трехсменные и аварийные школы

По словам вице-министра, с 2019 года в стране было построено более 1200 школ. За этот период количество трехсменных школ сократилось в четыре раза, а аварийных зданий — в два раза.

— Сегодня у нас осталось 53 трехсменных школ и 32 аварийных школ. Это на самом деле составляет менее одного процента от общего количества школ. В этом году у нас запланировано строительство новых 90 школ на 50 тыс ученических мест. Поэтому мы принимаем все меры к устранению полностью трехсменки и аварийных зданий, — сказал Жайык Шарабасов.



Ранее он сообщил, что в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» в Казахстане построено 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест. Реализация проекта решила вопрос 52 трехсменных и 12 аварийных школ, а также устранен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

Напомним, зоны отдыха для учеников с настольными играми и диванами появились в школах Казахстана.