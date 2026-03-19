Зоны отдыха для учеников с настольными играми и диванами появились в школах Казахстана

Вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на брифинге в СЦК рассказал журналистам, что 105 школ нового формата введены в 2024 году, 112 школ — в 2025 году. Реализация проекта решила вопрос 52-х трехсменных и 12-ти аварийных школ. Также устранен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

87 новых школ (40%) построены в сельской местности, что позволило сократить инфраструктурный разрыв между городом и селом. Строительство объектов осуществлялось за счет целевых трансфертов из Национального фонда с применением двух механизмов.

— Первый механизм — централизованное строительство «под ключ» через единого оператора АО «Samruk-Kazyna Construction», в рамках которого построено 208 школ. Второй механизм — выкуп акиматами готовых школ, построенных частными инвесторами. В рамках данного механизма реализовано девять школ, в том числе одна школа в городе Астана и восемь школ в городе Алматы, — сообщил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов.

Кроме того, обеспечены гарантийные обязательства на строительно-конструктивную часть зданий — установлен гарантийный срок на пять лет, на оборудование и мебель — три года.

Кроме того, площадь школ «Келешек мектептері» увеличена в среднем на 15–20% по сравнению с ранее применявшимися типовыми проектами, а уровень технического оснащения превышает показатели более чем в четыре раза.

В целях профилактики буллинга и обеспечения безопасной среды в зданиях предусмотрено раздельное зонирование для учащихся начальной и старшей школы.

Для детей с особыми образовательными потребностями выделены просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами. Также в школах установлены лифты, пандусы, специальные указатели, кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.

— Уникальность школ нового формата заключается в наличии зон отдыха для учеников и преподавателей, расположенных в каждом блоке. Комнаты отдыха обустроены мягкой мебелью, книгами, музыкальными инструментами и настольными играми, — отметил вице-министр.

Школы оснащены современными кабинетами физики, химии, биологии, лабораториями, компьютерными классами, STEM-лабораториями и кабинетами робототехники. Учащимся предоставляются мобильные парты-трансформеры и индивидуальные шкафчики, на этажах установлены питьевые фонтанчики в соответствии с санитарными нормами.

Кроме того, в зависимости от вместимости школ предусмотрено от 2-4 спортивных залов. На дворовых площадках расположены футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, зоны для street workout, а также беговые дорожки. С учетом климатических условий в северных регионах оборудованы хоккейные корты, а в южных — теннисные.

