Депутат разъяснил инициативу ЕНПФ по перераспределению пенсионных взносов в РК

Депутат отметил, что инициатива пока находится на уровне предложения.

— Кому должны принадлежать эти пять процентов? Большинство экспертов, среди них бывшие председатели Национального банка, а также часть депутатов, включая меня, мы предлагаем, чтобы эти пять процентов от работодателя были персонифицированы. Чтобы их не распылять, — сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Правительства.

По его словам, четыре процента из этих пяти предполагается зачислять напрямую на счет работника.

- Если ваш работодатель платит за вас эти пять процентов, мы считаем, что они должны быть отправлены на ваш счет, а не на какой-то обезличенный фонд, и их отдавать другим людям. Поэтому, мы говорим о том, чтобы четыре процента из них шли на конкретный счет работодателя, а один процент — в общий пул, который будет работать за счет аннуитета, если есть возраст доживания. Обсуждения еще идут, — отметил депутат.

Ранее об инициативе сообщил председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов в Сенате. По его словам, ЕНПФ и финрегуляторы рассматривают модель «4+1», которая позволит обеспечить непрерывность выплаты накопительной пенсии людям после 80 лет.