Казахстан строит индустрию отдыха нового уровня — что ждет туристов в этом сезоне

Стратегический каркас: три зоны роста

Глава государства определил три приоритетные туристские зоны, вокруг которых выстраивается вся государственная политика в отрасли. Каждая из них получила Комплексный план развития — документ, закрепляющий конкретные мероприятия, объемы финансирования и целевые показатели.

— Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау — три точки опоры казахстанского туризма, — заявил в январе 2026 года министр туризма и спорта Ербол Мирзабосынов.

Подход системный: инфраструктура, инвестиционные проекты, цифровизация и продвижение рассматриваются в каждом из кластеров как единый комплекс мер, а не разрозненные инициативы. Это принципиально отличает нынешний этап от предыдущих волн туристического развития в стране.

— Казахстан впервые за постсоветский период выстраивает туризм как системную отрасль, а не набор точечных проектов. Это принципиальная разница. Первое — правильно выбрана логика кластеров. Три зоны не конкурируют между собой: горный Алматы, озерное Боровое и каньонный Мангистау — принципиально разные продукты для разной аудитории, — рассказала специалист туристической компании Лунара Сапатбаева.

Алматинский горный кластер — ставка на горнолыжный туризм

Из трех зон именно горный кластер Алматы претендует на наиболее масштабное преобразование. Действующие горнолыжные курорты планируется расширить и объединить в единую систему. К существующим трассам добавятся 30 канатных дорог и 161 км горнолыжных трасс.

Целевой показатель — увеличение круглогодичного туристского потока до 5 млн человек. Принципиально важна именно круглогодичность: сейчас горные курорты Казахстана работают преимущественно в зимний сезон, тогда как мировые аналоги монетизируют и летний сезон через хайкинг, горный велосипед и экотуризм.

Экономическая логика ставки на горнолыжный туризм: по данным мировой практики, один горнолыжный турист тратит в среднем 350 долларов, тогда как пляжный — около 50 долларов. Разница — семикратная. При потоке в 5 млн человек эффект для региональной экономики становится принципиально иным.

— Я объездил горнолыжные курорты Австрии и Грузии, но Шымбулак удивил. Трассы серьезные, перепад высот хороший. Единственное — летом здесь пока нечем заняться: подъемники стоят, кафе закрыты. Если они запустят хайкинг-инфраструктуру, как обещают, это будет совсем другая история, — рассказал житель Алматы Алибек Дангарин.

Щучинско-Боровская зона — инфраструктурный рывок уже идет

Комплексный план развития ЩБКЗ — самый детализированный по реализованным мероприятиям. 118 мероприятий на сумму 137,2 млрд тенге. Часть из них уже завершена: в прошлом году сданы зона «Променад» в поселке Бурабай, велодорожка протяженностью 10 км от курортной зоны «Ак бура» до въезда в ГНПП «Бурабай», восемь новых смотровых площадок, четыре автостоянки на 120 машиномест, благоустроен общественный пляж на озере Щучье.

— Боровое — это такое место, куда едешь с невысокими ожиданиями, а уезжаешь с ощущением, что недооценил. Сосны, озера, чистый воздух — все настоящее. Хотелось бы только больше хорошего жилья — отели пока сильно уступают природе вокруг, — рассказала жительница Астаны Аделя Хамитова.

Параллельно запущен экскурсионный вертолетный тур — элемент премиального предложения, который меняет позиционирование зоны и расширяет ее целевую аудиторию.

Мангистау — самый емкий по финансированию проект

Комплексный план туристской зоны Мангистау на 2025–2029 годы — крупнейший из трех по объему финансирования: 401 млрд тенге, 102 мероприятия, 37 инфраструктурных проектов, включая строительство автодорог, линий электроснабжения и газификацию, 16 инвестиционных проектов.

— Я видела Кападокию, но Бозжыра — это другой масштаб. Просто другая планета. Добраться сложно, условий почти нет, и все равно едут со всего Казахстана и из России. Представляю, что будет, когда там появятся нормальные дороги и хотя бы один приличный глэмпинг, — рассказала казахстанка Жанара Жулудинова.

Среди ключевых объектов — гостиничные комплексы Bozjyra Safari Hotel, Ayrakty Safari Hotel, Wyndham Garden Aktau, Aqualina Resort, многофункциональный гостинично-туристский комплекс и гольф-отель с виллами в районе Теплого пляжа, торгово-развлекательный центр Town Center, визит-центр Pana Bozjyra и историко-культурный парк под открытым небом.

Ключевая задача — удержание туриста. Сейчас средний срок пребывания в зоне составляет 3–5 дней. Расширение продуктового предложения за счет благоустроенных пеших маршрутов, смотровых площадок и визит-центров к уникальным природным объектам (Бозжыра, Тамшалы и другим) должно увеличить этот показатель до 7–10 дней. Доход от туриста при этом растет пропорционально.

Дорожная инфраструктура

Параллельно с туристскими объектами страна инвестирует в физическую доступность курортных зон. В 2025 году в 14 регионах за счет средств местных бюджетов завершены проекты по строительству и ремонту подъездных дорог к туристским объектам на общую сумму 16,6 млрд тенге. Суммарная протяженность — около 134 км.

Это принципиальный показатель: доступность — один из ключевых барьеров казахстанского внутреннего туризма. Туристические дестинации, к которым ведут плохие дороги, теряют поток вне зависимости от качества объектов.

— Второе — инвестиции в доступность важнее, чем инвестиции в объекты. 134 километра подъездных дорог — это не красивая цифра в отчете, это реальный барьер, который убирается. Турист не поедет туда, куда сложно добраться, даже если там красиво, — отметила Лунара Сапатбаева.

Авиация как инструмент туристического развития

В 2025 году в Казахстане субсидируется 26 региональных авиамаршрутов, из которых 35–40% напрямую обслуживают ключевые туристские дестинации: Алакольскую курортную зону (маршруты через Урджар и Ушарал), Каспийское побережье (Актау), Щучинско-Боровскую зону (через Кокшетау/Бурабай) и горный кластер Алматы.

Субсидирование выполняет двойную функцию. Первая — обеспечение транспортной связности регионов, без которой значительная часть маршрутов была бы убыточной для перевозчиков. Вторая — прямая стимуляция туристского спроса.

— Третье — субсидирование авиамаршрутов работает, но это временный инструмент. Задача — вырастить спрос до уровня, при котором рейсы станут коммерчески самоокупаемыми. Иначе это хроническая нагрузка на бюджет, — добавила Сапатбаева.

По оценкам Министерства туризма и спорта, маршруты первой группы — ориентированные на курортные зоны — обеспечивают прирост пассажиропотока на 30–50% за счет снижения стоимости и времени в пути. Для маршрутов смешанного спроса (крупные межрегиональные связи) туристский прирост оценивается в 10–20%.

— Из 26 субсидируемых маршрутов около 30–40% имеют прямую туристскую направленность и формируют основной прирост внутреннего туристского потока, — рассказали в МТС.

Кадровый вопрос: профильный университет

Развитие инфраструктуры требует квалифицированных кадров — и государство закрыло этот спрос созданием специализированного вуза. В 2019 году в Туркестане открылся Международный университет туризма и гостеприимства — первое и единственное в Казахстане профильное высшее учебное заведение для индустрии туризма, созданное по образцу европейских школ.

Первый набор состоялся в 2020 году — 580 человек по шести образовательным программам. К 2025–2026 учебному году университет ведет обучение по 10 программам бакалавриата и 4 программам магистратуры. Общий контингент — 2 966 бакалавров и 51 магистрант.

— Кадровый вопрос недооценен. Тысяча выпускников туристического университета за пять лет при потребности индустрии в десятки тысяч специалистов — это структурный разрыв, который инфраструктурными инвестициями не закрыть, — заключила Лунара Сапатбаева.

Нормативная база и инвестиционная прозрачность

Министерством туризма и спорта разработан новый проект Плана действий по реализации Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы. Документ состоит из шести направлений и находится на межведомственном согласовании. Параллельно разрабатывается Дорожная карта по развитию курортных зон, предусматривающая комплекс мер по оснащению курортных территорий необходимой инфраструктурой.

По вопросу инвестиционной прозрачности Министерство отмечает ограничения, установленные законодательством: сведения о налоговых льготах составляют налоговую тайну (ст. 30 Налогового кодекса РК), параметры инвестиционных проектов — коммерческую тайну (ст. 126 Гражданского кодекса РК). Вместе с тем общий объем привлеченных инвестиций по мерам государственной поддержки в сфере туризма за 2022–2025 годы составил 6,4 млрд тенге.

От декларации к строительству

Анализ официальных данных показывает: Казахстан вышел из фазы стратегического планирования и перешел в фазу строительства. Три кластера — горный Алматы, Боровое и Мангистау — сформированы как самостоятельные точки притяжения с разными туристскими профилями: активный горный отдых, рекреация на озерах и экотуризм у уникальных природных ландшафтов. Такое позиционирование минимизирует внутреннюю конкуренцию между кластерами и расширяет совокупную аудиторию. 401 млрд тенге в Мангистау, 137,2 млрд в Бурабае, 30 новых канатных дорог в горах Алматы — это инфраструктура, которая уже формируется.

Ключевыми рисками остаются темп реализации инфраструктурных проектов в условиях удаленности ряда объектов, качество кадрового обеспечения, а также скорость формирования полноценного туристского продукта — не только объектов размещения, но и событийной программы, гастрономии и транспортной логистики внутри кластеров.

Вектор, однако, задан однозначно. Казахстан строит индустрию туризма не как добавку к сырьевой экономике, а как самостоятельный кластер с собственной институциональной базой, финансированием и целевыми показателями.