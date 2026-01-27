Алматинский горный кластер, Бурабай и Мангистау будут развивать по комплексным планам

Он напомнил, что Главой государства были определены приоритетные зоны развития туризма в Казахстане — Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау. Для указанных территорий утверждены Комплексные планы развития, включающие меры по созданию инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, продвижению и цифровизации отрасли.

Так, по словам министра, в рамках Комплексного плана развития Алматинского горного кластера планируется расширение действующих горнолыжных курортов и объединение их в единую систему. Дополнительно появятся 30 канатных дорог и 161 км трасс для катания.

— Это позволит снизить текущую нагрузку и увеличить круглогодичный туристский поток до пяти миллионов человек. Проект имеет большой социально-экономический эффект для региона, так как, согласно мировой практике, один горнолыжный турист тратить в семь раз больше пляжного туриста, — отметил Ерборл Мырзабосынов.

В рамках Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны планируется распределить нагрузку с озер Щучье и Боровое через развитие инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей.

В прошлом году в п.Бурабай построены зона «Променад», а также:

велодорожка протяженностью 10 км;

введены 8 новых смотровых площадок, 4 автостоянки;

благоустроен общественный пляж на оз. Щучье;

дополнительно установлены 15 туалетов;

запущен экскурсионный вертолетный тур.

— В целом, реализация Комплексного плана позволит до конца 2029 года увеличить количество въездных туристов до 94 тыс. Человек, занятых в сфере туризма до 32,5 тыс. человек, — отметил министр.

Следующая приоритетная дестинация — туристская зона Мангистау. По словам министра, здесь планируется развитие курортных зон «Теплый пляж» и «Кендирли», обеспечить доступность уникальных природных объектов, как Бозжыра, Тамшалы и др. Будут созданы благоустроенные пешие маршруты, смотровые площадки, визит-центры. За счет расширения туристского продукта ожидаем увеличение продолжительности пребывания туристов до 7-10 дней (сейчас в среднем от 3 до 5 дней), что значительно повысит доход от посетителей.

— Реализация Комплексного плана к 2029 году позволит расширить гостиничную инфраструктуру и увеличить число туристов еще на 150 тысяч человек, — сообщил Ербол Мырзабосынов.

Ранее сообщалось, что инвестиции в туризм Казахстана превысили 1,2 трлн тенге.