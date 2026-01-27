РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:39, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Алматинский горный кластер, Бурабай и Мангистау будут развивать по комплексным планам

    Комплексные планы развития Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и туристской зоны Мангистау подготовило Минтуризма. Об этом на заседании Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    Он напомнил, что Главой государства были определены приоритетные зоны развития туризма в Казахстане — Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау. Для указанных территорий утверждены Комплексные планы развития, включающие меры по созданию инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, продвижению и цифровизации отрасли. 

    Так, по словам министра, в рамках Комплексного плана развития Алматинского горного кластера планируется расширение действующих горнолыжных курортов и объединение их в единую систему. Дополнительно появятся 30 канатных дорог и 161 км трасс для катания. 

    — Это позволит снизить текущую нагрузку и увеличить круглогодичный туристский поток до пяти миллионов человек. Проект имеет большой социально-экономический эффект для региона, так как, согласно мировой практике, один горнолыжный турист тратить в семь раз больше пляжного туриста, — отметил Ерборл Мырзабосынов. 

    В рамках Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны планируется распределить нагрузку с озер Щучье и Боровое через развитие инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей.

    В прошлом году в п.Бурабай построены зона «Променад», а также:

    • велодорожка протяженностью 10 км;
    • введены 8 новых смотровых площадок, 4 автостоянки;
    • благоустроен общественный пляж на оз. Щучье;
    • дополнительно установлены 15 туалетов;
    • запущен экскурсионный вертолетный тур. 

    — В целом, реализация Комплексного плана позволит до конца 2029 года увеличить количество въездных туристов до 94 тыс. Человек, занятых в сфере туризма до 32,5 тыс. человек, — отметил министр. 

    Следующая приоритетная дестинация — туристская зона Мангистау. По словам министра, здесь планируется развитие курортных зон «Теплый пляж» и «Кендирли», обеспечить доступность уникальных природных объектов, как Бозжыра, Тамшалы и др. Будут созданы благоустроенные пешие маршруты, смотровые площадки, визит-центры. За счет расширения туристского продукта ожидаем увеличение продолжительности пребывания туристов до 7-10 дней (сейчас в среднем от 3 до 5 дней), что значительно повысит доход от посетителей. 

    — Реализация Комплексного плана к 2029 году позволит расширить гостиничную инфраструктуру и увеличить число туристов еще на 150 тысяч человек, — сообщил Ербол Мырзабосынов.

    Ранее сообщалось, что инвестиции в туризм Казахстана превысили 1,2 трлн тенге.

    Теги:
    Туризм Ербол Мырзабосынов Правительство РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
