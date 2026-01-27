РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:30, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Инвестиции в туризм Казахстана превысили 1,2 трлн тенге

    Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства рассказал о развитии туристской отрасли и ключевых показателях сферы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ербол Мырзабосынов
    Фото: Kazinform

    По его словам, по итогам 2025 года наблюдается устойчивый рост ключевых показателей: количество туристов в местах размещения увеличилось на 12%, превысив 10 млн человек. В глобальном индексе Всемирного экономического форума Казахстан улучшил свои позиции, поднявшись с 66 на 52 место. Поставлена цель войти в ТОП-50 стран.

    — Активная работа ведется по привлечению инвестиций. Согласно официальной статистике за 2025 год зафиксирован рост объема инвестиций в отрасль туризма на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, что в абсолютных показателях составляет 1 трлн 254 млрд тенге, — сообщил министр. 

    Вместе с тем, в пуле министерства на стадии проработки и реализации находятся 328 инвестиционных проектов.

    — Среди ключевых проектов: горный курорт «Ой-Қарағай», гостиничные комплексы Hilton и Mandarin Oriental, развлекательный комплекс «Жібек жолы», сеть объектов придорожного сервиса Keruen Inn. Реализация указанных проектов позволит создать порядка 10 тысяч постоянных рабочих мест в туристской отрасли, — отметил Ербол Мырзабосынов.

    Ранее сообщалось о разработке Дорожной карты развития курортных зон в Казахстане.

    Теги:
    Туризм Ербол Мырзабосынов Правительство РК Инвестиции Итоги года
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
