Дорожная карта развития курортных зон разработана в Казахстане

Министр спорта отметил, что по итогам этой работы разработан проект Дорожной карты развития курортных зон на 2025–2028 гг.

Также в текущем году утвержден Комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, а также Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 гг., предусматривающие системную модернизацию курортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности, развитие логистики и туристских сервисов.

Ранее мы рассказали, где казахстанцы смогут провести зимние выходные: в регионах страны туристам доступны 13 локаций для катания на лыжах, сноуборде и других зимних активностей.