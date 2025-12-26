Дорожная карта развития курортных зон разработана в Казахстане
В 2025 году проведена инвентаризация восьми ключевых курортных зон. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
Министр спорта отметил, что по итогам этой работы разработан проект Дорожной карты развития курортных зон на 2025–2028 гг.
Также в текущем году утвержден Комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, а также Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 гг., предусматривающие системную модернизацию курортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности, развитие логистики и туристских сервисов.
