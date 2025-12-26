РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:45, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дорожная карта развития курортных зон разработана в Казахстане

    В 2025 году проведена инвентаризация восьми ключевых курортных зон. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Курорт Бурабай
    Фото: ГНП ПАРК «БУРАБАЙ»

    Министр спорта отметил, что по итогам этой работы разработан проект Дорожной карты развития курортных зон на 2025–2028 гг.

    Также в текущем году утвержден Комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, а также Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 гг., предусматривающие системную модернизацию курортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности, развитие логистики и туристских сервисов.

    Ранее мы рассказали, где казахстанцы смогут провести зимние выходные: в регионах страны туристам доступны 13 локаций для катания на лыжах, сноуборде и других зимних активностей.

    Наталья Мосунова
    Автор
