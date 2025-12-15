22:38, 14 Декабрь 2025 | GMT +5
Где провести зимние выходные: горнолыжные маршруты Казахстана
В регионах страны туристам доступны 13 локаций для катания на лыжах, сноуборде и других зимних активностей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kazakh Tourism.
Окрестности города Алматы
- «Shymbulak» — один из популярных горнолыжных комплексов. Здесь доступны трассы различной сложности общей протяженностью 20 км, канатные дороги, пункты проката. В 2023 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире. Дополнительно: зиплайн, верховая езда, полеты на параплане, катание на коньках
- Семейный горный курорт «Pioneer» расположен на высоте свыше 2 000 метров в национальном парке. Общая длина трасс — 3 000 метров. Они подходят как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Курорт работает круглый год: доступны природные маршруты, семейные программы, прокат оборудования.
Алматинская область
- «Oi-Qaragai» — всесезонный семейный и горный курорт с 15 трассами общей протяженностью 28 километров. На территории работают рестораны, отели и развлекательные площадки. Дополнительно: веревочный парк, конный центр, стрельба из лука, пейнтбол, экскурсии.
- «Ак Бұлақ» находится в высокогорной местности и предлагает трассы для различного уровня подготовки, включая фрирайд. Длина трасс достигает 2 500 метров, подъем занимает около 8–13 минут. Дополнительно: санаторно-курортные оздоровительные программы, квадроциклы.
Акмолинская область
- «Orman Ski Resort» в Щучинско-Бурабайской курортной зоне — комплекс с трассами различной сложности общей протяженностью 800 м, подъемниками, вечерним освещением, прокатом и школой инструкторов. Доступны: лыжи, сноуборд, тюбинг, снегоходы, катание на санях, прогулки по сосновому бору.
- «Elikti Park» находится 25 км от города Кокшетау в Зерендинском районе и предлагает трассы до 4 км, бугельный и кресельный подъемники, прокат оборудования и зоны для зимних развлечений. Активности: горные лыжи, сноуборд, тюбинг, катание на коньках, прогулки на свежем воздухе.
- База «Нуртау» в Щучинско-Боровской курортной зоне оснащена канатной дорогой и трассой протяженностью 800 метров, горками и подъемником для сноутюбов.
Восточно-Казахстанская область
В регионе функционирует четыре горнолыжных локации.
- «Алтайские Альпы» — курорт в 24 км от города Усть-Каменогорск. На территории работает 12 склонов протяженностью до 4 500 м. Сезон длится с ноября по апрель. Доступны услуги инструкторов, пункты проката. Дополнительные активности: пантолечение, баня, рыбалка, конные прогулки, веревочный парк.
- «Нуртау» — расположен в 35 км от областного центра. К услугам гостей два основных и один учебный склон, оборудованные зонами для фрирайда и беседками. Общая длина трасс — около 2 000 м. На территории работают коттеджные городки и детский сад. Активности: тюбинг, баня, костровая площадка, экскурсии на снегоходах.
Горнолыжные локации в окрестностях Риддера:
- Stardust Camp находится в поселке Верхняя Хариузовка. Склоны оборудованы бугельным подъемником длиной 1 000 м, возможностью тюбинга, размещение в гостинице или глэмпинге.
- «Эдельвейс» — трассы различной сложности, включая сертифицированные спуски для слалома. Общая длина — около 1 300 м. Дополнительно: горные походы, катание на коньках.
Туркестанская область
- Всесезонный курорт «Алатау» расположен в селе Нысанбек Толебийского района. Зимой доступны катание на лыжах, сноуборде, тюбингах и снегоходах. Общая длина трасс — 1 800 м. Дополнительные активности: прогулки на снегоступах, конные маршруты, семейные программы.
Павлодарская область
- Горнолыжная база «Мырзашоқы» расположена неподалеку от села Каражар. На территории оборудованы лыжные трассы длиной 960 метров и канатная дорога. Проживание на базе не предусмотрено. Дополнительные активности: тюбинг, прогулки на свежем воздухе, катание на снегоходах, зимние пикники и экскурсии.
