Талая вода затопила дорогу республиканского значения в СКО

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как автомобили преодолевают затопленный участок. По данным акимата Тайыншинского района, вода с полей прибыла 26 марта около 17:55 и затопила дорогу вблизи села Аккудук Алаботинского сельского округа.

Речь идет об автодороге республиканского значения «Кокшетау –Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ, Омск».

По предварительной информации, ширина подтопленного участка составила около 200 метров, глубина — 15 см. По состоянию на 00:10, 27 марта, уровень воды снизился, протяженность сократилась до 100 метров, глубина осталась прежней.

— Для стабилизации ситуации оперативно приняты меры. В ликвидации последствий задействованы 11 единиц техники — автогрейдер, погрузчик, самосвалы и 12 человек. Проведены работы по укреплению и поднятию обочины дороги. В настоящее время движение транспорта не ограничено. Для обеспечения безопасности с обеих сторон дежурят сотрудники патрульной полиции, — сообщили в местном акимате.

По словам специалистов, в селе Аккудук подготовлен эвакуационный пункт, организовано горячее питание для жителей. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов. Напомним, ранее сообщалось о повышении уровня воды в реках Шаган и Деркуль в Западно-Казахстанской области. Там талая вода разрушила дорогу, отрезав село от магистралей.

