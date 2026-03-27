    11:41, 27 Март 2026 | GMT +5

    Дроны запустили в небо спасатели, чтобы отследить паводки в ВКО

    Чтобы оценить паводковую обстановку - был проведен аэровизуальный облет Улькен-Нарынского, Маркакольского, Зайсанского и Тарбагатайского районов Восточно-Казахстанской области, передает агенство Kazinform. 

    ВКО, реки
    Фото: ДЧС ВКО

    Облет охватил районы Маркаколь, Улкен-Нарын, Зайсан и Тарбагатай — территории, традиционно относящиеся к паводкоопасным. Такая проверка позволяет заранее увидеть риски и оперативно реагировать на возможные изменения.

    По итогам мониторинга установлено, что снежный покров сохраняется примерно на 85% территории области. При этом в низменных и южных районах снег, практически сошел, тогда как основные запасы остаются в горной местности — именно они будут определять дальнейшее развитие паводковой ситуации.

    Отдельное внимание уделили гидротехническим сооружениям. С посадкой осмотрели плотину признанного до этого аварийным водохранилища Орта-Теректы в Маркакольском районе — угрозы чрезвычайной ситуации не выявлено. Также специалисты проверили Кандысусское водохранилище. Сейчас оно работает в транзитном режиме — накопление воды не ведется, что снижает дополнительные риски в период снеготаяния.

    — В целом по обследованным районам паводковая обстановка стабильная, уровни воды на гидропостах находятся ниже критических значений. Выхода воды из русел рек не зафиксировано, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

    Мониторинг с воздуха в регионе продолжат — именно такие обследования позволяют заранее выявлять потенциально опасные участки и держать ситуацию под контролем в период активного таяния снега.

    Ранее сообщалось, что в ВКО началось интенсивное снеготаяние.

    Руслан Мухамедьяров
