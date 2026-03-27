Дроны запустили в небо спасатели, чтобы отследить паводки в ВКО

Облет охватил районы Маркаколь, Улкен-Нарын, Зайсан и Тарбагатай — территории, традиционно относящиеся к паводкоопасным. Такая проверка позволяет заранее увидеть риски и оперативно реагировать на возможные изменения.

По итогам мониторинга установлено, что снежный покров сохраняется примерно на 85% территории области. При этом в низменных и южных районах снег, практически сошел, тогда как основные запасы остаются в горной местности — именно они будут определять дальнейшее развитие паводковой ситуации.

Отдельное внимание уделили гидротехническим сооружениям. С посадкой осмотрели плотину признанного до этого аварийным водохранилища Орта-Теректы в Маркакольском районе — угрозы чрезвычайной ситуации не выявлено. Также специалисты проверили Кандысусское водохранилище. Сейчас оно работает в транзитном режиме — накопление воды не ведется, что снижает дополнительные риски в период снеготаяния.

— В целом по обследованным районам паводковая обстановка стабильная, уровни воды на гидропостах находятся ниже критических значений. Выхода воды из русел рек не зафиксировано, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

Мониторинг с воздуха в регионе продолжат — именно такие обследования позволяют заранее выявлять потенциально опасные участки и держать ситуацию под контролем в период активного таяния снега.

Ранее сообщалось, что в ВКО началось интенсивное снеготаяние.