Пенсионные активы ЕНПФ выросли до 25,9 трлн тенге

По состоянию на 1 марта 2026 года пенсионные активы ЕНПФ составили 25,9 трлн тенге. За 2025 год они увеличились на 12% или 2,7 трлн тенге.

— В целях диверсификации портфеля валютная доля пенсионных активов ЕНПФ поэтапно увеличена и поддерживается на уровне 40%. Для обеспечения реальной доходности в долгосрочном периоде инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется исключительно по рыночным ставкам, — сообщил он.

В структуре портфеля 59,6% активов размещены в тенге, 40,4% — в иностранной валюте.

— Основной объем инвестиций на казахстанском финансовом рынке приходится на государственные ценные бумаги Республики Казахстан в размере 43,0%, а также на облигации субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня в размере 9,2% и 2,4% соответственно, — отметил Жаленов.

По данным регулятора, доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Национального Банка по итогам 2025 года составила 7,43% при инвестиционном доходе в размере 1,77 трлн тенге.

— Когда мы говорим об инвестициях пенсионных активов важнее смотреть на более долгосрочный показатель. Накопленная доходность на сегодняшний день превышает накопленную инфляцию, — подчеркнул заместитель председателя Нацбанка.

Ранее ЕНПФ предлагал перераспределить пенсионные взносы работодателей в Казахстане по модели «4+1». Согласно ней, из 5% обязательных пенсионных взносов — 4% пойдут на индивидуальные пенсионные счета и 1% на общий счет, что позволит обеспечить непрерывность выплаты накопительной пенсии людям после 80 лет.