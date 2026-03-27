ЕНПФ предлагает перераспределить пенсионные взносы работодателей в Казахстане

ЕНПФ и финрегуляторы рассматривают модель «4+1», которая позволит обеспечить непрерывность выплаты накопительной пенсии людям после 80 лет.

— Предложение звучит таким образом, что из 5% обязательных пенсионных взносов — 4% направить на индивидуальные пенсионные счета и 1% на общий счет. Вот это предложение очень перспективное на наш взгляд. В последние годы мы с госорганами, с Национальным банком, Минтруда, АРРФР тщательно смотрим это предложение, — сообщил он.

Глава ЕНПФ отметил, что продолжительность жизни после выхода на пенсию составляет 79-81 год.

— Пенсионные накопления, какими большими они не были бы, исчерпываются — после 80 лет человек фактически остается только на государственном компоненте пенсии и очень сильно падает коэффициент замещения дохода. В международной практике на это обращают большое внимание, поскольку после 80 лет, как правило, у людей, наоборот, потребность в стабильном пенсионном доходе увеличивается. Поэтому очень важно обеспечить стабильный коэффициент замещения и после 80 лет, после исчерпания пенсионных накоплений, — отметил он.

Напомним, в Казахстане планируют повысить пороги минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Решение связано с ростом объемов снятий, в том числе среди молодежки. Соответствующие изменения могут внести в апреле.