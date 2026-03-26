Порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений могут повысить в Казахстане

По его словам, решение связано с ростом объемов снятий, в том числе среди молодежки.

— Сняли накоплений порядка 5 трлн тенге — мы посмотрели по категориям и порядка 1 трлн тенге изъяла наша молодежь — то есть, люди в возрасте от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, Министерство труда считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности, — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что основная цель изменений — развитие накопительной пенсионной системы.

— Начиная работать, молодежи сперва нужно создать накопления. Сегодня в целом это хороший инструмент для погашения займов и для лечения, но надо думать и о будущей пенсии. Какая она будет? Какой размер будет? Сегодня в стране 9,7 млн рабочей силы силы, из них порядка 2,9 млн никакие отчисления не производят — у них нет накоплений и завтра с этими гражданами какая может быть проблема? Они будут получать при выходе на пенсию минимальную базовую пенсию — от 35 тыс до 80 тысяч тенге — сложно прожить на такие деньги. Поэтому порог минимальной достаточности нужно пересматривать и считаем, что его нужно увеличивать, — пояснил он.

В министерстве уже ведут расчеты новых порогов. Проект находится на согласовании с Национальным банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

— Это будет буквально в течение апреля месяца. Наверное, мы будем рассматривать увеличение порога минимальной достаточности, — уточнил он.

Министр привел пример расчета в рамках предлагаемых изменений.

— Это будет так — если у меня в прошлом году, например, накопилось 2 млн на пенсионном счете, то в этом году у меня порог минимальной достаточности будет 2 млн плюс 8% и плюс 2% — то есть, порядка 10% плюсом и все, что выше этой суммы я могу снять. Это будет общая формула для всех граждан, — объяснил Ертаев.

При этом глава Минтруда отметил, что возможность досрочного снятия средств сохранят.

— Он будет доступен. У кого есть хорошее накопление, все-таки если они будут обращаться за кредитом, за лечением, то есть могут применять этот инструмент, погашать свой займ или использовать на лечение. То есть доступность будет, но не такая как сейчас. Мы будем эти пороги повышать, чтобы больше накопилось, меньше снималось, — пояснил он.

Ранее в Нацбанке сообщали, что планируют ужесточить подходы к установлению порогов досрочного изъятия пенсионных накоплений для повышения коэффициента замещения, чтобы обеспечить более высокий уровень пенсионных выплат.