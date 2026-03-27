Казахстан подтвердил готовность принять мирные переговоры по Ирану в Туркестане

В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Ермек Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для проведения мирных переговоров в Туркестане, о чем ранее заявлял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также стороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений.