Казахстан подтвердил готовность принять мирные переговоры по Ирану в Туркестане
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.
В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Ермек Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для проведения мирных переговоров в Туркестане, о чем ранее заявлял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Также стороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений.