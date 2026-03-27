РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:32, 26 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан подтвердил готовность принять мирные переговоры по Ирану в Туркестане

    Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    министры иностранных дел Казахстана и Ирана
    Фото: МИД РК

    В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    Ермек Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для проведения мирных переговоров в Туркестане, о чем ранее заявлял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Также стороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений.

    Теги:
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают