Президент Казахстана обратился к странам, участвующим в военных конфликтах

— Как вы знаете, в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной.

Во многих странах обострились вооруженные конфликты и даже войны, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке.

Конфликт крайне обострился. На мой взгляд, в этом противостоянии в конечном итоге ни одно государство не сможет извлечь выгоду. Казахстан находится в регионе, где происходят столкновения. Поэтому с этой священной земли я хочу обратиться ко всем странам.

Прежде всего, призываю прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты. Затем необходимо сесть за стол переговоров.

Казахстан не стремится к роли посредника в этой сложной ситуации, однако мы готовы предоставить свою площадку для мирных переговоров. Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане.

Конечно, решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах. Моя инициатива — это проявление доброй воли казахского народа.

Пока не стало слишком поздно, необходимо прекратить военные действия и начать переговоры. В противном случае будет нарушена мирная жизнь многих народов, подорваны основы мировой стабильности, не говоря уже о наступлении глобального экономического кризиса, — отметил Президент Казахстана.