    14:38, 21 Март 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана обратился к странам, участвующим в военных конфликтах

    В своем выступлении перед общественностью Туркестанской области Касым-Жомарт Токаев обратился к странам, участвующим в военных конфликтах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    — Как вы знаете, в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной.

    Во многих странах обострились вооруженные конфликты и даже войны, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке.

    Конфликт крайне обострился. На мой взгляд, в этом противостоянии в конечном итоге ни одно государство не сможет извлечь выгоду. Казахстан находится в регионе, где происходят столкновения. Поэтому с этой священной земли я хочу обратиться ко всем странам.

    Прежде всего, призываю прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты. Затем необходимо сесть за стол переговоров.

    Казахстан не стремится к роли посредника в этой сложной ситуации, однако мы готовы предоставить свою площадку для мирных переговоров. Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане.

    Конечно, решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах. Моя инициатива — это проявление доброй воли казахского народа.

    Пока не стало слишком поздно, необходимо прекратить военные действия и начать переговоры. В противном случае будет нарушена мирная жизнь многих народов, подорваны основы мировой стабильности, не говоря уже о наступлении глобального экономического кризиса, — отметил Президент Казахстана. 

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Подробно о социально-экономическом развитии региона читайте здесь.

    Дамира Кеңесбай
    Сейчас читают