Социально-экономический потенциал Туркестанской области и перспективы развития

Туркестанская область расположена на юге страны и граничит с Жамбылской, Карагандинской, Улытауской и Кызылординской областями, а также с Республикой Узбекистан.

До 2018 года область носила название Южно-Казахстанской, ее административным центром был Шымкент. 19 июня регион получил современное название, за Туркестанской областью при этом сохранился прежний автомобильный код — 13.

Статус областного центра был передан Туркестану. Древний город более 2 тысячелетий считается одним из главных духовных и политических центров Казахского ханства и всего тюркского мира, местом притяжения политических и экономических интересов различных государств.

Население и сельская доминанта

Численность жителей Туркестанской области на 1 февраля 2026 года составила 2 млн 146 тыс. 400 человек. Большинство жителей живут в сельской местности — 74,6%, доля городского населения составляет 25,4%.

Такая структура во многом определяет приоритеты развития. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что устойчивость страны напрямую связана с развитием сельских территорий и созданием полноценных условий для жизни и работы, называя село основой нации.

Регион последовательно закрывает базовые инфраструктурные потребности сельских жителей. Все населенные пункты обеспечены питьевой водой, уровень газификации достиг 88,9%.

Одновременно обновляется транспортная инфраструктура. За год в области отремонтировано 821 км дорог, доля трасс в хорошем состоянии увеличилась до 94,8%.

Демография и миграция

В январе 2026 года естественный прирост в регионе составил 2962 человека и практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2954 человека).

При этом внутри демографических процессов наметились разнонаправленные тенденции. Число родившихся снизилось на 1,1% и составило 3688 человек, смертность выросла на 6,3% — до 726 человек.

Заметные изменения фиксируются в миграционных процессах. В январе этого года отрицательное сальдо миграции достигло 5747 человек против 3144 человек годом ранее. Основной отток приходится на внутреннюю миграцию — 5771 человек. Внешняя миграция, напротив, показала небольшой плюс — 24 человека.

Рынок труда

За три года число получателей адресной социальной помощи сократилось почти вдвое — с 154,7 тыс. до 62,2 тыс. человек. Уровень бедности снизился до 2,9%.

В рамках «Региональной карты занятости» трудоустроено 148 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,6% и впервые достиг среднереспубликанского значения.

По официальным статданным, на 1 марта 2026 года в службах занятости зарегистрированы 42 887 человек, что составляет 5% от общей численности рабочей силы.

Дополнительный импульс рынку труда должны придать инвестиционные проекты. На 2026–2029 годы сформирован пул из 111 проектов общей стоимостью 2,8 трлн тенге. Их реализация позволит создать более 18 тыс. рабочих мест.

Экономика

По итогам 2025 года экономика Туркестанской области демонстирирует рост по основным макроэкономическим показателям.

Налоговые поступления увеличились на 234 млрд тенге, впервые превысив отметку в 1 трлн тенге. В республиканский бюджет поступило 763 млрд тенге, в местный — 247 млрд.

В начале 2026 года сохраняется умеренное ценовое давление. Индекс потребительских цен в феврале по сравнению с декабрем составил 102,5%. Продовольственные товары подорожали на 2,2%, непродовольственные — на 1,9%, услуги — на 3,9%. Цены производителей в промышленности снизились на 0,6%.

За январь–февраль розничный товарооборот составил 54,9 млрд тенге (+12,1%), оптовый — 57,9 млрд тенге (+33,3%).

Усиливается и внешнеэкономическая активность. В январе объем взаимной торговли со странами ЕАЭС составил 33,8 млн долларов США. Экспорт вырос на 37,3% и достиг 12,7 млн долларов, импорт сократился на 3% — до 21,1 млн долларов.

Промышленность и инвестиции

В экономику региона в 2025 году привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, что на 21,6% больше, чем годом ранее, и выше среднереспубликанского уровня. Основной объем — 1,4 трлн тенге — обеспечили частные вложения. Прямые иностранные инвестиции составили 1,4 млрд долларов.

Среди крупных проектов — предприятия по переработке хлопка, производству алюминиевых изделий, газовых котлов для жилья, напитков, комплексы по переработке урана и извести.

В 2026 году запланирован запуск 66 проектов в промышленности, энергетике, АПК и туризме общей стоимостью 444 млрд тенге с созданием 6 810 рабочих мест.

Инвесторов привлекают территории 21 индустриальных и специальных экономических зон, на которых сформированы готовые производственные площадки с полной инженерной инфраструктурой. В них реализуется 98 инвестпроектов на 132 млрд тенге.

Отдельное внимание в регионе уделяют малым производствам в сельской местности. Создано 25 производственных площадок, формируется пул проектов на 192 млрд тенге. Запущены предприятия по выпуску мебели, оборудования для дождевального орошения, строительных материалов, одноразовой посуды и теплиц. Объем произведенной продукции достиг 27 млрд тенге.

За январь–февраль 2026 года объем производства составил 269,1 млрд тенге, увеличившись на 19,4%. Обрабатывающий сектор вырос на 25,5%, горнодобывающий — на 16,7%. Снижение отмечено в энергоснабжении — на 5,2%. В водоснабжении и утилизации отходов зафиксирован рост на 48,9%.

Сельское хозяйство сохраняет положительную динамику. Объем валовой продукции за два месяца достиг 94,2 млрд тенге.

Активно растут показатели в транспорте и строительстве. Грузооборот увеличился на 28,1%, пассажирооборот — на 1,9%. Объем строительных работ вырос на треть — до 27 млрд тенге. Ввод жилья также увеличился — на 18,4%, до 100,4 тыс. кв. метров.

Деловая активность остается высокой. На 1 марта 2026 года в регионе зарегистрировано 19 855 юридических лиц (+4,9% за год), из них действуют 18 598. Число субъектов малого и среднего бизнеса достигло 16 023 (+6,3%).

В 2026 году планируется запуск производств сельхозтехники (John Deere, Lovol), дронов, видеокамер, медицинской мебели, капсульных домов, бытовой химии и сушеных фруктов.

Кластерный подход развивается по трем направлениям. В хлопково-текстильном кластере реализуются 5 проектов на 201 млрд тенге с созданием 7 тыс. рабочих мест, формируется полный цикл — от сырья до готовой продукции. Запущены два хлопкоперерабатывающих завода, предприятия по водосберегающим технологиям и прядильная фабрика, начато строительство текстильных и швейных производств.

В кукурузном кластере завершено строительство завода «Kazкрахмал» стоимостью 34 млрд тенге (500 рабочих мест), запуск ожидается в I квартале. Планируется переработка до 150 тыс. тонн сырья в год и расширение посевных площадей до 70 тыс. га.

В мясном направлении введены комплексы «Kaz Eco Meat», «Turkestan Agro», «Карқын Трейд» и «Бесқара». Реализуется откормочная площадка на 50 тыс. голов КРС и строится птицефабрика мощностью 48 тыс. тонн в год.

Ожидается, что к 2027 году кластерные проекты обеспечат дополнительный выпуск продукции на сумму 479,5 млрд тенге.

Жилье и социальная инфраструктура

За год очередникам вручили ключи от 3 733 новых квартир. В планах этого года обеспечить жильем еще 3 561 жителя региона.

Введено 83 социальных объекта: 25 — в сфере образования, 35 — здравоохранения, 17 — спорта и 6 — культуры. В рамках национального проекта «Комфортная школа» построено 16 образовательных учреждений.

По программе модернизации сельского здравоохранения построено 35 объектов. В Ордабасинском районе начато строительство перинатального центра, в Туркестане — центра «Мать и дитя» за счет спонсорских средств.

В Кентау завершена модернизация теплоэнергоцентра, не обновлявшегося более 70 лет. На проект выделили свыше 20 млрд тенге, строительно-монтажные работы полностью завершены.

Рабочие профессии

По итогам Года рабочих профессий в регионе выявлен дефицит по пяти рабочим специальностям: производитель мясной продукции, оператор по обработке пряжи, семеновод, оператор беспилотных летательных аппаратов и специалист по управлению недвижимостью.

В 2026 году образовательный госзаказ на подготовку кадров увеличен до 9 тыс. мест для агроиндустриальных проектов.

Введено дуальное обучение совместно с компаниями «Samruk-Kazyna», «QazaqGaz», «Казатомпром», «KAP Logistics». Ежегодно около 200 студентов получают возможность трудоустройства.

Туркестанская область постепенно включается и в цифровую повестку. По поручению Президента здесь развивают IT-технологии и внедряют решения на основе искусственного интеллекта.

Одним из таких проектов стало открытие филиала южнокорейского университета Woosong в Туркестане, рассчитанного на 2 тыс. студентов. Сегодня здесь обучаются 178 человек, из них 70 — иностранные студенты.

Туристический поток

Туркестанская область усиливает позиции как туристическое направление. Регион делает ставку на разнообразие форматов — от культурно-познавательного до спортивного туризма. В 2025 году область посетили более 500 тыс. человек — на 15,9% больше, чем годом ранее. Поток к историческим объектам превысил 1 млн посетителей.

Растет интерес со стороны иностранцев. Область посетили почти 60 тыс. зарубежных туристов — вдвое больше прошлогоднего. Основной поток формируют гости из Узбекистана, Турции, России, Китая и Кыргызстана.

Инфраструктура расширяется вслед за спросом. В области работают 265 объектов размещения, объем оказанных услуг достиг 8 млрд тенге. Инвестиции в отрасль составили 133 млрд тенге, увеличившись почти на 70%.

Реализуются и новые точки притяжения. В Туркестане открылся Центр ремесленников, запущен уникальный для страны гребной канал, в Толебийском районе завершено строительство гостиничного комплекса «Paradise Villas» с инвестициями в 1,5 млрд тенге.

Продолжается благоустройство городища Культобе возле мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

В планах — строительство ипподрома на 99 га и запуск новых гостиничных проектов, включая «Yassy Hall Apartments» в Туркестане стоимостью 3 млрд тенге.

Одновременно улучшается доступность. В 2025 году отремонтированы подъездные дороги к туристическим объектам на 16,8 млрд тенге, в 2026 году запланированы проекты на 7 млрд тенге.

С приходом Наурыза Туркестан выходит на пик туристического спроса. Город фиксирует резкий рост потока гостей. До 90% номеров в отелях уже забронированы. Авиабилеты на ближайшие даты распроданы. Железнодорожные перевозчики усиливают сообщение и вводят дополнительные рейсы, которые будут курсировать до 29 марта.

Отдельным направлением стал туристический маршрут «Алматы — Туркестан — Шымкент — Ташкент — Самарканд».

Город готовится к большому празднику. Туркестан принимает международные и республиканские соревнования по десяти видам национального спорта и ожидает гостей со всех регионов страны и из-за рубежа.

Отметим, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.