Наша общая задача заключается в эффективном служении интересам страны - Глава государства

— Сегодня мы обсудили ряд важных вопросов, касающихся села, определили конкретные задачи. Уверен, что при качественном и системном подходе к их решению мы достигнем поставленных целей. Сельским жителям необходимо обеспечить полноценные условия для их комфортной жизни и эффективного труда. В авангарде этой работы должны идти сельские акимы. Хочу выразить благодарность акиму Жанар Нурмураткызы, которая сегодня подняла очень важный вопрос, касающийся движения «Таза Қазақстан». Именно они доводят государственную политику до населения и разъясняют суть изменений, происходящих в стране. Я возлагаю на вас большие надежды. Главная задача акима — повышение качества жизни населения. Благополучие каждого жителя — залог процветания всего села. Уверен, вы приложите все усилия для достижения этой цели. Сельское население вносит большой вклад в развитие нашей страны. Пользуясь случаем, выражаю вам огромную благодарность. Государство всегда будет поддерживать село, ведь это основа нашей нации, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность нового мировоззрения, передовых идей и обновленных подходов для развития села.

— Наряду с акимами сел в этом зале присутствуют члены Правительства и главы регионов. Как вы знаете, я поручил Правительству совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принять конкретные меры по оздоровлению экономики. В этой связи на прошлой неделе была принята Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года. Предусмотренные меры должны быть реализованы качественно и своевременно. Акимам областей следует активно участвовать в этой работе и вносить в Правительство тщательно продуманные предложения, — сказал Президент.

Глава государства обозначил следующие важные задачи:

обеспечение устойчивого и качественного роста экономики;

повышение качества жизни граждан за счет снижения инфляции и увеличения доходов населения;

развитие частного сектора в целях подъема производства;

наращивание экспорта готовой продукции.

— В условиях нестабильной мировой обстановки и неопределенности наше государство может столкнуться со многими другими вызовами. В некоторых странах нерешенными остаются вопросы суверенитета и территориальной целостности, которые становятся предметом острых международных споров. Ослабла роль Организации Объединенных Наций, глобальная экономика переживает непростые времена. Именно поэтому мы должны быть едиными, проявлять дальновидность, заботиться о подрастающем поколении, давать ему правильное воспитание и не допускать внутренних разногласий. В конечном итоге наша общая и важнейшая задача заключается в эффективном служении интересам страны. Суверенитет, самостоятельность и Независимость Казахстана — превыше всего. Как Президент я приложу все усилия для сохранения главных ценностей нашего народа. Мира и процветания нашей Родине! Желаю всем благополучия и успехов! , — обратился Касым-Жомарт Токаев к участникам.

На форуме выступили Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, аким Коскольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области Адилет Мусагали, аким Вагулинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Ирина Шишкина, аким Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области Ахмет Оразбаев, аким Карасазского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области Жанар Нурмураткызы, аким сельского округа Танирберген Мартукского района Актюбинской области Медет Бекжанов, аким Владимирского сельского округа Костанайского района Костанайской области Алия Жунусова, аким Райымбекского сельского округа Карасайского района Алматинской области Ержас Токтасынов, аким Шугылбайского сельского округа Кокпектинского района области Абай Нурлан Назарханов.