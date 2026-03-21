Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестанской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, передает агентство Кazinform со ссылкой на Акорду.
Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Глава государства почтил память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмета Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.