Глава государства вручил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Ерванду Ильинскому

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что искренне рад приветствовать в своей резиденции легенду казахстанского и мирового альпинизма Ерванда Ильинского.

— Во многом благодаря Вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, Вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб «Семь вершин». Вы по праву пользуетесь признанием и уважением как основатель казахстанской школы альпинизма. Эта отечественная школа стала глобальным брендом нашей страны. Ваш талант тренера-наставника, требовательность и дисциплина стали основой воспитания целой плеяды выдающихся спортсменов-альпинистов, мировых рекордсменов и чемпионов, ставших элитой международного альпинистского движения. За время тренерской деятельности Вы подготовили более 100 мастеров спорта, среди Ваших учеников есть мастера спорта международного класса и даже заслуженные мастера спорта. Под Вашим личным руководством сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников, что само по себе является уникальным достижением. Заложенные Вами славные традиции альпинизма позволяют нашим спортсменам успешно выступать на многих международных соревнованиях, — сказал Президент.