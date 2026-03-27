«Свечки», мечеть и «Байтерек»: 50 объектов поддержат акцию «Час земли» в Астане
Подсветку 50 зданий отключат в Астане в честь важной экологической акции «Час Земли», акимат перечислил названия объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Казахстан традиционно присоединиться к международной экологической акции. В 2026 году «Час Земли» состоится 28 марта.
— В этот день с 20:30 до 21:30 часов вечера — ровно на час — по всему миру отключат подсветку зданий, памятников, свет и электроприборы. Астана поддерживает акцию на протяжении многих лет, — рассказали в акимате столицы.
«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Это время, когда сотни миллионов людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.
Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В этом году акция «Час Земли» в Астане проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».
В поддержку акции 28 марта на территории торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» состоится концертная программа.
В акимате Астаны сообщили, какие объекты поддержали акцию:
- Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11);
- Административное здание (ул. Бейбитшилик 9);
- Академия государственного управления (ул. Абая 33а);
- Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева (ул. Кенесары 32);
- Акимат района Сарыарка;
- ЖК «Арман» (пр. Женис 1);
- «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4);
- ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8);
- Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а);
- ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1);
- ЖК «Сана» (Шевченко 8/1);
- ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3);
- ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5);
- ЖК «Эдель-1» (пр. Сарыарка 5/1);
- ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11);
- БЦ «Capital» (пр. Сарыарка 12);
- Жилой дом (пр. Сарыарка 14);
- Школа — лицей № 15 (Сарыарка 20);
- Ресторан «Асату» (пр. Сарыарка 22);
- БЦ «Іскер» (пр. Абая 13);
- ЖК «Бурлин» (пр. Сарыарка 15);
- Жилой дом (пр. Сарыарка 17);
- Жилой дом (пр. Сарыарка 19);
- Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина (пр. Сарыарка 38);
- Общежитие (пр. Сарыарка 42);
- ЖК «Свечки» (пр. Богенбай батыра 30, 32);
- 10 объектов по улице Сейфуллина;
- 10 объектов по улице Косшыгулулы;
- 27 объектов на набережной реки Есиль.
- Отключение декоративного освещения жилых домов, расположенных вдоль проспекта Мангилик Ел;
- Монумент «Байтерек».
- Стадион «Астана Арена» (пр. Туран 48);
- Ледовый дворец «Алау» (пр. Кабанбай батыра 48);
- Многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» (пр. Туран 57);
- АО «КазМунайГаз» (пр. Кабанбай батыр, 36)пр. Тәуелсіздік 48;
- пр. Тәуелсіздік 50;
- пр. Тәуелсіздік 52;
- пр. Тәуелсіздік 54;
- площадь «Қазақ елі»;
- Национальный музей РК;
- Мечеть Әзірет Сұлтан;
- Дворец Независимости;
- Дворец мира и согласия;
- Казахский национальный университет искусств им. Күләш Байсейітовой.
- Дом дружбы;
- Дворец школьников имени Аль Фараби;
- СК «Толкын»;
- ФОК в жилом массиве Железнодорожный.
- ул. Кенесары 42,44, 46;
- ул. Кенесары 51, 52, 65, 69.
Акция «Час Земли» уже проводилась в Астане, когда во многих зданиях и архитектурных объектах столицы на указанное время отключали свет.