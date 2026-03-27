    16:52, 27 Март 2026 | GMT +5

    «Свечки», мечеть и «Байтерек»: 50 объектов поддержат акцию «Час земли» в Астане

    Подсветку 50 зданий отключат в Астане в честь важной экологической акции «Час Земли», акимат перечислил названия объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Казахстан традиционно присоединиться к международной экологической акции. В 2026 году «Час Земли» состоится 28 марта.

    — В этот день с 20:30 до 21:30 часов вечера — ровно на час — по всему миру отключат подсветку зданий, памятников, свет и электроприборы. Астана поддерживает акцию на протяжении многих лет, — рассказали в акимате столицы.

    «Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Это время, когда сотни миллионов людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

    Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В этом году акция «Час Земли» в Астане проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

    В поддержку акции 28 марта на территории торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» состоится концертная программа.

    Фото: акимат Астаны

    В акимате Астаны сообщили, какие объекты поддержали акцию:

    1. Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11);
    2. Административное здание (ул. Бейбитшилик 9);
    3. Академия государственного управления (ул. Абая 33а);
    4. Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева (ул. Кенесары 32);
    5. Акимат района Сарыарка;
    6. ЖК «Арман» (пр. Женис 1);
    7. «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4);
    8. ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8);
    9. Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а);
    10. ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1);
    11. ЖК «Сана» (Шевченко 8/1);
    12. ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3);
    13. ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5);
    14. ЖК «Эдель-1» (пр. Сарыарка 5/1);
    15. ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11);
    16. БЦ «Capital» (пр. Сарыарка 12);
    17. Жилой дом (пр. Сарыарка 14);
    18. Школа — лицей № 15 (Сарыарка 20);
    19. Ресторан «Асату» (пр. Сарыарка 22);
    20. БЦ «Іскер» (пр. Абая 13);
    21. ЖК «Бурлин» (пр. Сарыарка 15);
    22. Жилой дом (пр. Сарыарка 17);
    23. Жилой дом (пр. Сарыарка 19);
    24. Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина (пр. Сарыарка 38);
    25. Общежитие (пр. Сарыарка 42);
    26. ЖК «Свечки» (пр. Богенбай батыра 30, 32);
    27. 10 объектов по улице Сейфуллина;
    28. 10 объектов по улице Косшыгулулы;
    29. 27 объектов на набережной реки Есиль.
    30. Отключение декоративного освещения жилых домов, расположенных вдоль проспекта Мангилик Ел;
    31. Монумент «Байтерек».
    32. Стадион «Астана Арена» (пр. Туран 48);
    33. Ледовый дворец «Алау» (пр. Кабанбай батыра 48);
    34. Многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» (пр. Туран 57);
    35. АО «КазМунайГаз» (пр. Кабанбай батыр, 36)пр. Тәуелсіздік 48;
    36. пр. Тәуелсіздік 50;
    37. пр. Тәуелсіздік 52;
    38. пр. Тәуелсіздік 54;
    39. площадь «Қазақ елі»;
    40. Национальный музей РК;
    41. Мечеть Әзірет Сұлтан;
    42. Дворец Независимости;
    43. Дворец мира и согласия;
    44. Казахский национальный университет искусств им. Күләш Байсейітовой.
    45. Дом дружбы;
    46. Дворец школьников имени Аль Фараби;
    47. СК «Толкын»;
    48. ФОК в жилом массиве Железнодорожный.
    49. ул. Кенесары 42,44, 46;
    50. ул. Кенесары 51, 52, 65, 69.

    Акция «Час Земли» уже проводилась в Астане, когда во многих зданиях и архитектурных объектах столицы на указанное время отключали свет. 

    Зарина Жакупова
