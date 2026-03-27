«Свечки», мечеть и «Байтерек»: 50 объектов поддержат акцию «Час земли» в Астане

Казахстан традиционно присоединиться к международной экологической акции. В 2026 году «Час Земли» состоится 28 марта.

— В этот день с 20:30 до 21:30 часов вечера — ровно на час — по всему миру отключат подсветку зданий, памятников, свет и электроприборы. Астана поддерживает акцию на протяжении многих лет, — рассказали в акимате столицы.

«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Это время, когда сотни миллионов людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В этом году акция «Час Земли» в Астане проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

В поддержку акции 28 марта на территории торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» состоится концертная программа.

В акимате Астаны сообщили, какие объекты поддержали акцию:

Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11); Административное здание (ул. Бейбитшилик 9); Академия государственного управления (ул. Абая 33а); Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева (ул. Кенесары 32); Акимат района Сарыарка; ЖК «Арман» (пр. Женис 1); «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4); ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8); Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а); ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1); ЖК «Сана» (Шевченко 8/1); ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3); ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5); ЖК «Эдель-1» (пр. Сарыарка 5/1); ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11); БЦ «Capital» (пр. Сарыарка 12); Жилой дом (пр. Сарыарка 14); Школа — лицей № 15 (Сарыарка 20); Ресторан «Асату» (пр. Сарыарка 22); БЦ «Іскер» (пр. Абая 13); ЖК «Бурлин» (пр. Сарыарка 15); Жилой дом (пр. Сарыарка 17); Жилой дом (пр. Сарыарка 19); Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина (пр. Сарыарка 38); Общежитие (пр. Сарыарка 42); ЖК «Свечки» (пр. Богенбай батыра 30, 32); 10 объектов по улице Сейфуллина; 10 объектов по улице Косшыгулулы; 27 объектов на набережной реки Есиль. Отключение декоративного освещения жилых домов, расположенных вдоль проспекта Мангилик Ел; Монумент «Байтерек». Стадион «Астана Арена» (пр. Туран 48); Ледовый дворец «Алау» (пр. Кабанбай батыра 48); Многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» (пр. Туран 57); АО «КазМунайГаз» (пр. Кабанбай батыр, 36)пр. Тәуелсіздік 48; пр. Тәуелсіздік 50; пр. Тәуелсіздік 52; пр. Тәуелсіздік 54; площадь «Қазақ елі»; Национальный музей РК; Мечеть Әзірет Сұлтан; Дворец Независимости; Дворец мира и согласия; Казахский национальный университет искусств им. Күләш Байсейітовой. Дом дружбы; Дворец школьников имени Аль Фараби; СК «Толкын»; ФОК в жилом массиве Железнодорожный. ул. Кенесары 42,44, 46; ул. Кенесары 51, 52, 65, 69.

Акция «Час Земли» уже проводилась в Астане, когда во многих зданиях и архитектурных объектах столицы на указанное время отключали свет.