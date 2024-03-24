Акция «Час Земли»: во многих зданиях и архитектурных объектах Астаны отключили свет

Подсветку 33 зданий отключили в Астане в честь экологической акции «Час Земли», передает корреспондент агентства Kazinform.

Экологическая акция проводится ежегодно. Свет в зданиях был отключен с 20:30 до 21:30.

В этот день по всеми миру тысячи зданий и архитектурных объектов на один час выключали подсветку.

Экологи отмечают, что пусть и часовое отключение подсветки не способно глобально повлиять на проблему изменения климата, но сама идея — это возможность задуматься о роли каждого в сохранении экологического баланса.

Международную акцию «Час Земли» уже в 15-й раз поддерживают в Казахстане.

Фото: кадр из видео

«Час Земли» — ежегодное событие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором участвуют более 2 млрд человек со всего мира. Цель акции — привлечь внимание к важности заботы о природе и ресурсах планеты. В рамках акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак поддержки будущего нашей планеты.

В 2024 году в Казахстане акция приурочена к теме сохранения природы, она призывает жителей принять осознанный выбор и начать помогать ей.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

По данным акимата в столице Казахстана были отключены подсветки таких зданий как:

Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)

Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13)

Административное здание по ул. Бейбитшилик 9

Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)

Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)

ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)

ЖК «Арман» (пр. Женис 1)

ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1)

Radisson Hotel Astana (пр. Сарыарка 4)

ЖК Riverside Apartments (пр. Сарыарка 8)

Отель Park Inn by Radisson (пр. Сарыарка 8а)

ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1)

ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3)

ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8)

ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5)

ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11)

Административное здание по пр. Абая 13

Жилой дом по пр. Сарыарка 17

Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44)

ЖК «Свечки» (Богенбай Батыра 28, 30)

ТОО KERUEN CITY;

Монумент «Астана-Бәйтерек»;

Телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы»;

Павильон музей Нұр-Әлем;

Дворец мира и согласия;

Мечеть Хазрет Султан;

Национальный музей РК;

Республиканская главная мечеть;

Центр семейного отдыха Ailand;

ТОО «Астана Балет»;

НК «ҚазМұнайГаз»;

Монумент «Қазақ елі»;

Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».

Ранее сообщалось, что также более 150 объектов сегодня отключат подсветку на час и в Алматы.