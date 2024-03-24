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    23:39, 23 Март 2024 | GMT +6

    Акция «Час Земли»: во многих зданиях и архитектурных объектах Астаны отключили свет

    астана
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Подсветку 33 зданий отключили в Астане в честь экологической акции «Час Земли», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экологическая акция проводится ежегодно. Свет в зданиях был отключен с 20:30 до 21:30.

    В этот день по всеми миру тысячи зданий и архитектурных объектов на один час выключали подсветку.

    Экологи отмечают, что пусть и часовое отключение подсветки не способно глобально повлиять на проблему изменения климата, но сама идея — это возможность задуматься о роли каждого в сохранении экологического баланса.

    Международную акцию «Час Земли» уже в 15-й раз поддерживают в Казахстане.

    час Земли
    Фото: кадр из видео

    «Час Земли» — ежегодное событие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором участвуют более 2 млрд человек со всего мира. Цель акции — привлечь внимание к важности заботы о природе и ресурсах планеты. В рамках акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак поддержки будущего нашей планеты.

    В 2024 году в Казахстане акция приурочена к теме сохранения природы, она призывает жителей принять осознанный выбор и начать помогать ей.

    час Земли
    Фото: кадр из видео
    час Земли
    Фото: кадр из видео
    час Земли
    Фото: кадр из видео
    час Земли
    Фото: кадр из видео

    По данным акимата в столице Казахстана были отключены подсветки таких зданий как:

    • Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
    • Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13)
    • Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
    • Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
    • Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)
    • ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)
    • ЖК «Арман» (пр. Женис 1)
    • ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1)
    • Radisson Hotel Astana (пр. Сарыарка 4)
    • ЖК Riverside Apartments (пр. Сарыарка 8)
    • Отель Park Inn by Radisson (пр. Сарыарка 8а)
    • ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1)
    • ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3)
    • ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8)
    • ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5)
    • ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11)
    • Административное здание по пр. Абая 13
    • Жилой дом по пр. Сарыарка 17
    • Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44)
    • ЖК «Свечки» (Богенбай Батыра 28, 30)
    • ТОО KERUEN CITY;
    • Монумент «Астана-Бәйтерек»;
    • Телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы»;
    • Павильон музей Нұр-Әлем;
    • Дворец мира и согласия;
    • Мечеть Хазрет Султан;
    • Национальный музей РК;
    • Республиканская главная мечеть;
    • Центр семейного отдыха Ailand;
    • ТОО «Астана Балет»;
    • НК «ҚазМұнайГаз»;
    • Монумент «Қазақ елі»;
    • Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».

    Ранее сообщалось, что также более 150 объектов сегодня отключат подсветку на час и в Алматы.

    Теги:
    Астана Экология Энергетика Видео Общество
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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