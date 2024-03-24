Акция «Час Земли»: во многих зданиях и архитектурных объектах Астаны отключили свет
Подсветку 33 зданий отключили в Астане в честь экологической акции «Час Земли», передает корреспондент агентства Kazinform.
Экологическая акция проводится ежегодно. Свет в зданиях был отключен с 20:30 до 21:30.
В этот день по всеми миру тысячи зданий и архитектурных объектов на один час выключали подсветку.
Экологи отмечают, что пусть и часовое отключение подсветки не способно глобально повлиять на проблему изменения климата, но сама идея — это возможность задуматься о роли каждого в сохранении экологического баланса.
Международную акцию «Час Земли» уже в 15-й раз поддерживают в Казахстане.
«Час Земли» — ежегодное событие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором участвуют более 2 млрд человек со всего мира. Цель акции — привлечь внимание к важности заботы о природе и ресурсах планеты. В рамках акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак поддержки будущего нашей планеты.
В 2024 году в Казахстане акция приурочена к теме сохранения природы, она призывает жителей принять осознанный выбор и начать помогать ей.
По данным акимата в столице Казахстана были отключены подсветки таких зданий как:
- Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
- Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13)
- Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
- Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
- Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)
- ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)
- ЖК «Арман» (пр. Женис 1)
- ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1)
- Radisson Hotel Astana (пр. Сарыарка 4)
- ЖК Riverside Apartments (пр. Сарыарка 8)
- Отель Park Inn by Radisson (пр. Сарыарка 8а)
- ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1)
- ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3)
- ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8)
- ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5)
- ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11)
- Административное здание по пр. Абая 13
- Жилой дом по пр. Сарыарка 17
- Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44)
- ЖК «Свечки» (Богенбай Батыра 28, 30)
- ТОО KERUEN CITY;
- Монумент «Астана-Бәйтерек»;
- Телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы»;
- Павильон музей Нұр-Әлем;
- Дворец мира и согласия;
- Мечеть Хазрет Султан;
- Национальный музей РК;
- Республиканская главная мечеть;
- Центр семейного отдыха Ailand;
- ТОО «Астана Балет»;
- НК «ҚазМұнайГаз»;
- Монумент «Қазақ елі»;
- Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».
Ранее сообщалось, что также более 150 объектов сегодня отключат подсветку на час и в Алматы.