Более 150 объектов отключат подсветку в Алматы на час

23 марта с 20:30 до 21:30 на архитектурных объектах и зданиях по всему миру отключат подсветку в рамках международной экологической акции «Час земли». К акции присоединится также Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата Алматы, акцию поддержат три городских здания, более 100 объектов общепита, 42 ТРЦ, ТЦ и ТД, 5 гостиниц. В список входят:

Акимат Алматы (площадь Республики, 4)

Дом социальных услуг (Достык, 85)

Алматы Бас Жоспар (Абая, 90)

ГК «Шымбулак»

Кок-тобе

Торгово-развлекательные центры Esentai Mall, Sputnik Mall, Mega Almaty, ЦУМ, Almaty Mall, Grand Park, АДК, Ритц Палас, Dostyk Plaza, Forum, Atakent Mall, Asia Park, Moskva Metropolitan, Март;

Торговые центры Мамыр, ЦУМ, Галерея, Алтын-Тараз, Аксай-4, Domillion, Тигрохауд, Кайсар Плаза, Квартал, KRINXXI, Бакорда, Асыл, Аксай, Алма-Ата, Кайсар Тауэр, Белес, Елдаулет, Строй Сити;

Торговые дома Виктория, Нур, Аэровокзал, 12 месяцев, Тумар, Дана, Тумар, Французкий дом, Жанна, Алматы кілем;

Гостиницы и отели: InterContinental Almaty, Казахстан, Ritz-Carlton, Rixos Almaty и Swissôtel Wellness Resort Алатау Алматы.

В Алматы в этот день также планируется отключение башен «Алматы Тауэрс». Около здания (со стороны улицы Байзакова, рядом с развлекательным центром «Метро») в 20:00 пройдет флешмоб, который соберет около 200 участников.

В этом году акция проходит под лозунгом «Час Земли — Большой час, ради будущего и нас».

— Предлагается не только выключить свет, но и сделать большее: экономить электроэнергию, беречь воду, реже использовать автомобили, сдавать в переработку макулатуру и другие отходы, — отметили инициаторы акции в Казахстане.

Организаторы призывают изменить простые ежедневные привычки: экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым уменьшая свой собственный, индивидуальный «экологический след» на планете.

Час земли — самая массовая международная экологическая акция, которая проводится во всем мире по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). В акции Казахстан принимает официальное участие с 2009 года. Цель акции — привлечение внимания граждан Казахстана к проблемам сохранения жизни на планете.

Ранее сообщалось, что подсветку 33 зданий отключат в Астане.