«Час земли»: Подсветку 33 зданий отключат 23 марта в Астане

23 марта с 20:30 по 21.30 состоится Международная экологическая акция «Час Земли». В этот день на тысячах разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру на один час отключат подсветку, передает агентство Kazinform.

«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В ходе акции «Час Земли» WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В 2024 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. В акимате Астаны сообщили, какие объекты поддержали акцию: