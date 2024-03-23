«Час земли»: Подсветку 33 зданий отключат 23 марта в Астане
23 марта с 20:30 по 21.30 состоится Международная экологическая акция «Час Земли». В этот день на тысячах разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру на один час отключат подсветку, передает агентство Kazinform.
«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.
Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
В ходе акции «Час Земли» WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
В 2024 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. В акимате Астаны сообщили, какие объекты поддержали акцию:
- Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
- Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13)
- Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
- Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
- Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)
- ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)
- ЖК «Арман» (пр. Женис 1)
- ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1)
- Radisson Hotel Astana (пр. Сарыарка 4)
- ЖК Riverside Apartments (пр. Сарыарка 8)
- Отель Park Inn by Radisson (пр. Сарыарка 8а)
- ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1)
- ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3)
- ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8)
- ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5)
- ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11)
- Административное здание по пр. Абая 13
- Жилой дом по пр. Сарыарка 17
- Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44)
- ЖК «Свечки» (Богенбай Батыра 28, 30)
- ТОО KERUEN CITY;
- Монумент «Астана-Бәйтерек»;
- Телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы»;
- Павильон музей Нұр-Әлем;
- Дворец мира и согласия;
- Мечеть Хазрет Султан;
- Национальный музей РК;
- Республиканская главная мечеть;
- Центр семейного отдыха Ailand;
- ТОО «Астана Балет»;
- НК «ҚазМұнайГаз»;
- Монумент «Қазақ елі»;
- Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».