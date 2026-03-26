Казахстан установил рекорд среди стран ЦА и усилил позиции в глобальном рейтинге образования

В 2026 году вузы Казахстана укрепили позиции, установили исторический рекорд региона и расширили присутствие в глобальных рейтингах, подтвердив рост конкурентоспособности национальной системы высшего образования.

Предметные рейтинги QS представляют собой независимый сравнительный анализ более 21 000 образовательных программ в 1900 университетах из 100 стран и территорий мира, охватывающий 55 дисциплин и пять широких областей: «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Науки о жизни и медицине», «Естественные науки» и «Общественные науки и управление».

Основные результаты казахстанских высших учебных заведений:

Казахский национальный педагогический университет имени Абая продемонстрировал наивысший результат среди вузов Центральной Азии, заняв 41-е место в мире по направлению «Образование и обучение» и войдя в топ-50 глобального рейтинга.

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы впервые вошла в топ-100 по направлению «Исполнительское искусство».

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) возглавляет список вузов страны по количеству позиций в предметных рейтингах и представлен в четырех отраслевых и 23 предметных рейтингах. За ним следует Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (ЕНУ), представленный в одном отраслевом и 15 предметных рейтингах. Казахский национальный аграрный исследовательский университет (КазНАИУ), Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Казахский национальный педагогический университет имени Абая занимают высокие позиции среди казахстанских вузов по профильным направлениям.

Satbayev University занимает второе место среди вузов страны по количеству новых позиций в предметных рейтингах 2026 года.

В 2026 году вузы Казахстана усилили позиции по направлениям «Образование и обучение» и «Лингвистика».

Казахстанские вузы дебютировали в предметных рейтингах по направлениям «Бухгалтерский учет и финансы», «Биологические науки», «Науки об окружающей среде» и «Материаловедение».





— Результаты предметных рейтингов лучших университетов мира 2026 года показывают, что система высшего образования Казахстана продолжает укреплять свою конкурентоспособность. Дебют 14 образовательных программ по новым предметам свидетельствует о росте международного признания и усилении репутации страны как регионального образовательного центра. Кроме того, вузы Казахстана продолжают улучшать позиции по таким направлениям, как «Образование и обучение» и «Лингвистика», а также впервые входят в топ-100 по «Исполнительскому искусству», — отметил старший вице-президент QS Бен Саутер.

По словам регионального директора QS Сергея Христолюбова, Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, представленной в топ-100 предметных рейтингов.

— Наивысшая позиция в истории высшего образования региона — в топ-50 по направлению «Образование и обучение» — является значимым достижением не только для Казахского национального педагогического университета имени Абая, но и для всей национальной системы высшего образования. Присутствие Казахстана в предметных рейтингах выросло до 13 вузов, представленных 70 позициями в четырех широких предметных областях и 27 дисциплинах, что является рекордным показателем для страны, — сказал он.

Достигнутые результаты подтверждают устойчивую динамику развития высшего образования Казахстана и его интеграцию в глобальное академическое пространство. Расширение присутствия в предметных рейтингах и укрепление позиций по ключевым направлениям создают основу для дальнейшего повышения качества образовательных программ и научных исследований, отметили в Министерстве науки и высшего образования РК.

