Меры по подготовке к летнему туристскому сезону усиливают в Казахстане
Под председательством заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по подготовке регионов к летнему туристскому сезону, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В работе приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, заместители акимов шести областей, а также представители всех заинтересованных государственных органов.
В ходе совещания Аида Балаева заслушала отчеты участников о подготовке к летнему сезону.
По линии министерств по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел проводится активная работа в регионах, подчеркнута важность обеспечения общественного порядка, чистоты и безопасности отдыхающих.
Контролирует и координирует ход подготовительных мероприятий в связке с акиматами областей и другими госорганами Министерство туризма и спорта РК.
По итогам совещания заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации был дан ряд поручений.