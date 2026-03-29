    19:30, 28 Март 2026 | GMT +5

    Меры по подготовке к летнему туристскому сезону усиливают в Казахстане

    Под председательством заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по подготовке регионов к летнему туристскому сезону, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Меры по подготовке к летнему туристскому сезону усиливают в Казахстане
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В работе приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, заместители акимов шести областей, а также представители всех заинтересованных государственных органов.

    В ходе совещания Аида Балаева заслушала отчеты участников о подготовке к летнему сезону.

    По линии министерств по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел проводится активная работа в регионах, подчеркнута важность обеспечения общественного порядка, чистоты и безопасности отдыхающих.

    Контролирует и координирует ход подготовительных мероприятий в связке с акиматами областей и другими госорганами Министерство туризма и спорта РК.

    По итогам совещания заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации был дан ряд поручений.

     

    Теги:
    Туризм Правительство РК Аида Балаева
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
