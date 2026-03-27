Русло реки Кундызды расчистят для защиты от паводков в Костанайской области
В Карасуском районе Костанайской области ведутся работы по очистке русла реки Кундызды, чтобы снизить риск подтопления села Новоселовка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как заявили представители отдела водных ресурсов, проектом предусмотрена расчистка участка протяженностью 4,2 километра.
Подрядная организация проводит работы по удалению намытого грунта и ила, что позволит увеличить пропускную способность реки и минимизировать угрозу паводка Завершить работы планируется до конца текущего года. Общая стоимость составляет 232,8 млн тенге.
К слову, Карасуский район Костанайской области является паводкоопасным регионом.
