Русло реки Кундызды расчистят для защиты от паводков в Костанайской области

Как заявили представители отдела водных ресурсов, проектом предусмотрена расчистка участка протяженностью 4,2 километра.

Подрядная организация проводит работы по удалению намытого грунта и ила, что позволит увеличить пропускную способность реки и минимизировать угрозу паводка Завершить работы планируется до конца текущего года. Общая стоимость составляет 232,8 млн тенге.

К слову, Карасуский район Костанайской области является паводкоопасным регионом.

