телерадиокомплекс президента РК
    14:45, 27 Март 2026 | GMT +5

    Русло реки Кундызды расчистят для защиты от паводков в Костанайской области

    В Карасуском районе Костанайской области ведутся работы по очистке русла реки Кундызды, чтобы снизить риск подтопления села Новоселовка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Как заявили представители отдела водных ресурсов, проектом предусмотрена расчистка участка протяженностью 4,2 километра.

    Подрядная организация проводит работы по удалению намытого грунта и ила, что позволит увеличить пропускную способность реки и минимизировать угрозу паводка Завершить работы планируется до конца текущего года. Общая стоимость составляет 232,8 млн тенге.

    К слову, Карасуский район Костанайской области является паводкоопасным регионом. Как в целом готовятся к весенней стихии — можно прочитать здесь.

    Ранее сообщалось, что талая вода затопила дорогу республиканского значения в СКО.

    Дарья Аверченко
